Mongolfiere e nuvole a Ostetricia con i nomi dei nati

Un soffitto di mongolfiere e nuvole. Ogni anno, per le festività natalizie, le ostetriche sfornano una nuova idea per addobbare il reparto con i nomi dei nati dell’anno e quest’anno, la scelta è stata questa. Lo scorso anno i fiori, quello prima le cicogne, quello prima ancora i cuori. Il tutto fatto a mano dal personale. Così come l’albero di Natale: lecca lecca e cuori fatti a mano con le parole che si dicono in travaglio. Bravissime ostetriche.

