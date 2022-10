Mozziconi, Mister Green in piazza Cavour

Riecco Mister Green. Francesco, soprannominato Mister Green appunto, attivista di Acchiapparifiuti e Plastic Free e Barbara di Plastic Free e a breve di Acchiapparifiuti hanno aspirato un po’ piazza Cavour il 26 ottobre mattina. Risultato? In un’oretta sono riusciti ad aspirare con una sorta di aspirapolvere, inventato dall’attivista di Acchiapparifiuti Samir Dashi, 280 grammi di mozziconi. “So bene che è una lotta impari – spiega Francesco – ma lo faccio per sensibilizzare la cittadinanza. In questo senso spero che queste iniziative possano raggiungere più persone possibili”. Non è la prima volta che il cittadino si adopera per pulire la città tanto da meritarsi il grazie del sindaco dopo aver rimosso mozziconi in piazza del Luogo Pio.

