Mr Green e alcuni volontari puliscono un po’ di bosco alla Fonte dell’Amore

In dieci, con la voglia di far respirare la natura da tutta, hanno tolto un gran quantitativo di rifiuti tra cui un forno, un vecchio aspirapolvere e un vecchio lavandino. "Tutto ciò è stato possibile con l'aiuto immenso di Aamps che ha ritirato i sacchi"

Dopo i vari articoli i giornali sui giornali online e i post pubblicati sulla pagina di Mr Green, una signora lo ha contattato per organizzare una pulizia nei pressi della Fonte dell’Amore, situata lungo la strada provinciale che da via di Popogna porta a Gabbro. Mr Green si è quindi subito attivato ed ha organizzato un evento grazie al passaparola sui social. Il 1 maggio si è quindi dato appuntamento con la signora per vedere la discarica a cielo aperto dentro il bosco e il 22 giugno grazie all’evento organizzato si sono trovati riuscendo a togliere un gran quantitativo di rifiuti tra cui un forno, un vecchio aspirapolvere e un vecchio lavandino. Si sono dati appuntamento alle 10 e sono partiti in dieci, tra Acchiapparifiuti e privati cittadini, con la voglia di far respirare la natura da tutta la sporcizia. “Tutto ciò è stato reso possibile con l’aiuto immenso di Aamps che ha ritirato il tutto. E purtroppo ieri non siamo riusciti a portare via tutto quanto”, spiega Francesco alias Mr Green.

