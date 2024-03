Mr Green in azione con la 1ªB dell’Itis Galilei

Il 26 marzo, dalle 10 alle 13, la 1B dell’ITIS Galilei, nell’ambito del Progetto “Ri-Pulire Livorno”, ha partecipato con Mr Green a un’esperienza d’individuazione e raccolta rifiuti abbandonati in via Galilei, via Terrazzini, piazza della Repubblica, piazza Guerrazzi e via Garibaldi.

Le prof.sse referenti del progetto Alice Bondi e Eleonora Croce segnalano l’entusiasmo e anche lo sbigottimento del gruppo di fronte alla quantità di rifiuti individuati e raccolti durante il percorso. A turno è stato possibile inoltre l’utilizzo del Dashi, strumento innovativo, per la raccolta dei mozziconi di sigarette. Una studentessa inizialmente un po’ perplessa sull’iniziativa ha poi dichiarato: “Sono stata felice di essere utile alla mia città!”. Mr Grenn, infatti, con il suo entusiasmo e il suo impegno è riuscito a coinvolgere tutti e tutte nella cura e nell’assunzione di responsabilità verso l’ambiente cittadino, dimostrando nella pratica l’importanza della raccolta differenziata e la lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Al termine dell’incontro, una grande soddisfazione per Mr Green con la richiesta dei ragazzi e delle ragazze di affiancarlo nella raccolta dei rifiuti in orario extra-scolastica.

