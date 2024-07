Mr Green in azione in via Firenze e via dell’Artigianato

"Ringrazio per la disponibilità , professionalità e umanità di chi lavora alla stazioni ecologiche"

Mr Green in azione 📷, 4 viaggi in su e giù per la stazione ecologica al Picchianti: “Ringrazio per la disponibilità , professionalità e umanità chi ci lavora”. Il caldo sicuramente si faceva sentire ma Francesco si è sentito più testardo e verso le 16 di sabato 27 luglio è salito sulla sua bicicletta con carretto pensando “voglio fare un giro di perlustrazione”. “In via Firenze dove c’è la piazzola – racconta – c’era di tutto e di più: una rete di foglie finte, un piccolo forno da frittura, un piccolo ventilatore, un lampadario e un faretto da muro”. Andando verso il centro di raccolta in via dell’Artigianato si è poi accorto che nella piazzola di sosta in fondo a via dei Ramai c’erano, tra le altre cose, due sedili di un’auto e un lavandino: “Non potevo lasciarli lì” spiega Mr Green che ha quindi portato allo smaltimento il più possibile di quanto rinvenuto in via Firenze e via dell’Artigianato

