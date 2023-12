Mr Green pulisce piazza Guerrazzi insieme agli alunni delle Borsi

Francesco "Mr Green" Stefanini insieme agli alunni della classe prima della scuola secondaria Borsi

Una classe prima della scuola secondaria ha incontrato Francesco Stefanini tra mille domande e grande curiosità nell’ambito di un progetto di educazione ambientale che lega le conoscenze apprese in aula alla partecipazione attiva sul territorio. Il sindaco Salvetti ringrazia l'istituto comprensivo Benci-Borsi

L’Istituto comprensivo Benci-Borsi ha aperto le sue porte a Mr. Green per conoscere la sua attività di volontariato in favore dell’ambiente e del decoro cittadino. Una classe prima della scuola secondaria Borsi ha accolto Francesco Stefanini, questo il vero nome dell’eroe acchiappa-rifiuti, con mille domande e grande curiosità, nell’ambito di un progetto di educazione ambientale che lega le conoscenze apprese in aula alla partecipazione attiva sul territorio. Infatti, dopo aver ascoltato il racconto di questo ragazzo appassionato, che da tre anni si adopera per la raccolta dell’immondizia abbandonata nella nostra città insieme all’Associazione Acchiapparifiuti di cui è portavoce, gli alunni hanno vestito i suoi panni, imbracciato i suoi strumenti, come l’efficace aspira-mozziconi, e si sono cimentati in un’azione di pulizia in piazza Guerrazzi, uno spazio pubblico antistante la scuola. I ragazzi hanno perlustrato aiuole e grigliati e, con grande stupore, si sono accorti di aver riempito i sacchi con scarti di ogni tipo: mozziconi, cartacce, bottiglie di plastica ed altro ancora. “Quando ti è venuta l’idea di raccogliere i rifiuti?” hanno chiesto a Mr. Green che ha ricordato come, durante il periodo della pandemia da Covid-19, abbia sentito l’esigenza di fare qualcosa di importante per l’ambiente, impegnandosi in prima persona. L’intervista della classe è proseguita con altre domande, tra queste: “Secondo te il mondo è cambiato da quando ti dedichi a questa attività?” ed ancora: “Qualcuno ti ha mai preso in giro per questo?” “Qual è il rifiuto che hai trovato più spesso?”. La redazione di un breve post per il canale Instagram della scuola dedicato alle tematiche ambientali, sarà la fase successiva di questa esperienza. Perciò, per conoscere le risposte del “cavaliere dell’ambiente”, invitiamo tutti a seguirci su pensando.eco_benci.borsi. Intanto i ragazzi hanno augurato buon lavoro a Mr. Green con la promessa di stare più attenti alla pulizia della nostra città. Il sindaco Salvetti ringrazia l’istituto comprensivo Benci-Borsi: “La lezione di Mister Green è stata importante per i giovani studenti che sicuramente, da ora in poi, avranno una maggiore cura degli spazi pubblici”.

