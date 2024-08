Mr Green rimuove quattro pneumatici dal fosso di via da Vinci

Dopo una settimana di duro lavoro è arrivato finalmente il fine settimana per dedicarlo al volontariato. Il 10 agosto sono uscito di casa alle 16:00 e sinceramente il caldo era molto intenso, mi sono detto fra me e me:” Proviamo lo stesso”. Sì la voglia era tanta e sono partito spedito verso

via Leonardo da Vinci dove c’è la careggiata e di fianco poi c’è un fosso dove è stata tagliata la vegetazione. Ho pensato di portare sul ciglio della strada le quattro ruote per poi portarle via. Ho fatto quattro viaggi in su e giù all’isola ecologica. Come sempre gli operatori sono gentilissimi e professionali. Sono tornato a casa alle 19:00.

