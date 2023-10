Nate nella notte le prime tartarughe a Vada

Foto tratte dalla pagina Fb Comune di Rosignano

Il Comune di Rosignano: "Un risveglio bellissimo per tutta la nostra comunità. Questa notte si sono schiuse le prime uova del nido di tartarughe a Vada che era stato scoperto e messo in sicurezza a inizio agosto"

“Sono nateeeeeeee!!!!” scrive proprio così il Comune di Rosignano sulla sua pagina Fb. “Un risveglio bellissimo per tutta la nostra comunità – prosegue il post – Questa notte si sono schiuse le prime uova del nido di tartarughe a Vada che era stato scoperto e messo in sicurezza a inizio agosto. Un ringraziamnto di cuore a tutti i volontari di tartAmare, del WWF, ai nostri tecnici, all’Ufficio Turistico Vada e a tutti quelli che hanno collaborato per arrivare a questo momento! Benvenute al mondo, piccole!”.

