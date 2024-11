Nei pratini di San Jacopo 50.000 tulipani per il primo giardino Wander and Pick della città

Nella foto principale un giardino di tulipani Wander and Pick e nella foto all'interno del testo uno dei tre spazi del futuro giardino a San Jacopo

Il giardino sarà formato da 3 spazi fioriti, con 45-50 varietà di tulipani rari per un totale di 50.000 fiori, realizzati da architetti paesaggisti con l'uso della parte ludica del labirinto. Sarà possibile ammirare la fioritura, scattare selfie e passeggiare nel labirinto di fiori e una volta sbocciati raccoglierli (dall'inglese "pick") lasciando un’offerta libera. La dottoressa Benati, responsabile del progetto: "Labirinto, interattività, arte e ecologia sono le quattro parole chiave di questo giardino, il primo con ricerca scientifica micro organica per il verde pubblico. Onore a Livorno per questa attenzione profonda all'arte ecologica. Così facendo si ripristinerà una cultura del fiore"

in collaborazione con Martina Romeo

Livorno sarà una delle prime città fuori dall’area fiorentina ad avere il suo giardino di tulipani Wander and Pick. Dove? Nei pratini di San Jacopo nella primavera 2025. Il giardino sarà formato da 3 spazi fioriti, con 45-50 varietà di tulipani rari per un totale di 50.000 fiori, realizzati da architetti paesaggisti con l’uso della parte ludica del labirinto. Sarà possibile ammirare la fioritura, scattare selfie e passeggiare nel labirinto di fiori e una volta sbocciati raccoglierli (dall’inglese “pick”) lasciando un’offerta libera. “Labirinto, interattività, arte e ecologia sono le quattro parole chiave di questo giardino, il primo con ricerca scientifica micro organica per il verde pubblico – spiega la responsabile del progetto dottoressa Alessandra Benati (foto), che ringraziamo per la disponibilità – Gli architetti paesaggisti hanno curato la scenografia dei tre spazi fioriti prendendo ispirazione dagli architetti Pietro Porcinai, Pietro Pistoletto e Sonia Delaunay. Il primo giardino di questo tipo lo abbiamo realizzato a Scandicci 9 anni fa, nel Fiorentino sono 7 in tutto. Onore a Livorno per questa attenzione profonda all’arte ecologica. Così facendo si ripristinerà una cultura del fiore che non solo fotosintetizza come gli alberi, e quindi aiuta l’ambienta, ma dà aria e respiro all’habitat umano”. L’assessora Giovanna Cepparello spiega com’è nata l’idea: “Qualche anno fa la mia amica Beatrice Corsi, assessora all’ambiente del comune di Sesto Fiorentino, iniziò a fare questo progetto. Io rimasi molto incuriosita e le chiesi di fare una call dove ci potesse mostrare come si era mossa per arrivare al bellissimo risultato. Da questa call poi è nato il contatto con l’associazione Le Tribù della terra – PACME Ong e con Alessandra che è un vulcano e ha portato tutta la sua energia nella nostra città. C’è sempre il rischio che ci sia qualcuno che vandalizzi. Livorno è una città particolare, ma noi non possiamo arrenderci a questa particolarità e dobbiamo cercare di portare avanti esperienze di valore culturale. L’idea dell’amministrazione è che il verde non sia solo una cosa bella, ma che possa fare del bene. Sono fiduciosa e ottimista”. Michelle Kartychak è la pittrice che ha realizzato il manifesto Wander and Pick (foto) per il giardino dei tulipani di Livorno.

