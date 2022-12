Nino e Ragù trovano casa per Natale

Adottati due cani ospitati al canile comunale. ricoverati al canile rispettivamente da aprile il primo e da giugno il secondo le festività natalizie si sono accompagnate all'apertura delle gabbie che li hanno ospitati in questi mesi e a una nuova famiglia

Babbo Natale ha bussato alle porte del canile “La cuccia nel bosco” portando in dono per due dei suoi piccoli ospiti pelosi due famiglie pronte a prendersene cura. Per Nino e Ragù, ricoverati al canile rispettivamente da aprile il primo e da giugno il secondo, infatti, le festività natalizie si sono accompagnate all’apertura delle gabbie che li hanno ospitati in questi mesi e a una nuova famiglia ciascuno disposta a donare loro amore e calore.

Condividi: