Notte Bianca in via Ricasoli, deejay e negozi aperti

Sabato 5 luglio negozi aperti fino alle 23.00 e musica dal vivo. Mondanelli: "Abbiamo da subito accolto molto volentieri la riqualificazione della strada e così, collaborando tutti assieme, è nata questa idea. Ci auguriamo una buona affluenza"

“Avevamo accolto così volentieri la sistemazione della via che nel nostro gruppo whatsapp avevamo detto che sarebbe stato carino organizzare qualcosa un giorno e collaborando tutti quanti insieme è nata questa idea. Ringraziamo il Comune per aver concesso il patrocinio”. A parlare è Teresa, che ringraziamo per la disponibilità, titolare di Mondanelli commentando l’evento che sabato 5 luglio vedrà protagonisti i commercianti di via Ricasoli della Notte Bianca. “Abbiamo pensato di far coincidere questa serata con il primo giorno di saldi in Toscana. E per renderla ancora più piacevole abbiamo ingaggiato una deejay che accompagnerà lo shopping con della musica dal vivo “giusta”. Ognuno di noi poi potrà mettere in campo iniziative per coinvolgere i clienti. Ci auguriamo possa essere una iniziativa piacevole e partecipata”.

