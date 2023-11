Nuova bicicletta per Mr Green. “Grazie di cuore a tutti”

Francesco Stefanini, a destra, insieme al titolare di Bike Store Emilio Camici durante la consegna della nuova bicicletta e la pulizia effettuata il 1 novembre in via Boccherini

In sella alla nuova mountain bike, a cui ha immediatamente attaccato l'inseparabile carretto, il 1 novembre Mr Green si è recato in via Boccherini, nei pressi dell'incrocio con via di Salviano, dove ha tolto 3 kg di spazzatura di vario genere

Della bicicletta rubata il 5 ottobre in viale Ippolito Nievo purtroppo non ha più saputo nulla ma grazie alla raccolta fondi promossa dal presidente di Anpana Franco Fantappiè poche ore dopo la notizia del furto, Francesco “Mr Green” Stefanini è tornato in azione grazie ad una bicicletta nuova. Alla colletta hanno partecipato 39 livornesi a cui si è aggiunto il contributo del titolare del negozio Bike Store, Emilio Camici, che ne ha permesso l’acquisto ad un prezzo speciale. “Ringrazio di cuore tutti per la generosità” ha detto Mr Green che non ha perso tempo e in sella alla nuova mountain bike, a cui ha immediatamente attaccato l’inseparabile carretto, il 1 novembre si è recato in via Boccherini, nei pressi dell’incrocio con via di Salviano, dove ha tolto circa 3 kg di spazzatura di vario genere.

