Nuova Linea 15 dalla Cigna alla Leccia

La nuova Linea 15, già in funzione, collega in modo diretto Sorgenti, Stazione, Ipercoop, Salviano, il distretto sanitario di via Impastato e La Leccia. Il Consiglio di Zona 1 ringrazia l’assessora Cepparello. Il servizio potrà essere migliorato in base ai bisogni e ai suggerimenti dei cittadini

Dopo anni di servizio taxi sperimentale, arriva finalmente una linea bus ordinaria che servirà anche il quartiere La Cigna. Si tratta della nuova Linea 15 progettata per rispondere alle reali esigenze del rione. La Linea 15 collegherà in modo diretto le Sorgenti, la Stazione, l’Ipercoop, Salviano, il Distretto sanitario di via Impastato e La Leccia. Il servizio è partito martedì 11 giugno in modalità sperimentale, con la possibilità di essere migliorato in base ai bisogni e ai suggerimenti dei cittadini. Durante l’assemblea pubblica tenutasi all’ex Asilo Pian di Rota, l’assessora Giovanna Cepparello ha annunciato la volontà, compatibilmente con le risorse disponibili, di valutare anche l’attivazione di un servizio taxi a chiamata dedicato alle persone più fragili. Inizialmente, il Consiglio di Zona Uno aveva proposto il prolungamento della Linea 10, ma questa nuova soluzione si è rivelata più efficiente: il tracciato della Linea 15 è più diretto e risponde meglio ai bisogni di collegamento del quartiere e dell’utenza in generale. Il Consiglio di Zona 1 ringrazia l’Amministrazione Comunale e in particolare l’assessora Cepparello per aver accolto le richieste dei cittadini che da tempo, dopo la chiusura del passaggio a livello di via delle Sorgenti, la soppressione della Linea 7 e la presenza di un sottopasso pedonale ritenuto insicuro, soprattutto per gli anziani, potevano contare solo su un servizio taxi.

