Nuovi colori per il gazebo e i giochi del Parco Lenci

L’ultimo "tocco" è stato il gazebo, dipinto oggi, dopo aver riqualificato nelle scorse settimane il parco giochi e le sei panchine. Mario Bartoli: "Io ci ho messo il mio impegno... veramente tanto"

“Io ci ho messo il mio impegno… veramente tanto”. Con queste parole Mario Bartoli racconta la conclusione dei lavori di riqualificazione al Parco Lenci, conosciuto anche come Parco Kyra, di Antignano. L’ultimo “tocco” è stato il gazebo, dipinto oggi, dopo aver dipinto nelle scorse settimane il parco giochi e le sei panchine ognuna con un colore simbolico. L’arcobaleno per dire no all’omofobia, il rosso contro la violenza sulle donne, il blu per sensibilizzare sull’autismo, il rosa per la lotta contro il tumore al seno e il cancro in generale, il viola per promuovere la consapevolezza sull’Alzheimer. Nei prossimi giorni, ogni panchina sarà accompagnata da una frase che ne spiegherà il significato. L’intero intervento è stato finanziato dai contributi raccolti con l’iniziativa “Il Mare dei Ricordi”. A tutto il resto ci ha pensato Mario, con passione e determinazione per rendere questo spazio pubblico un luogo non solo più bello, ma anche più ricco di significato.-

Condividi:

Riproduzione riservata ©