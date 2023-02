Nuovo look per la frequentatissima area fitness ad Antignano

L'area fitness riqualificata ad Antignano

A distanza di pochi giorni dal taglio del nastro dell'area fitness alla Bellana il sindaco inaugurerà nei prossimi giorni la rinnovata area fitness del lungomare dopo la scalinata. Sul fronte riqualificazioni ecco i tanti cantieri aperti in città

E’ praticamente tutto pronto. Ancora pochi giorni e il sindaco inaugurerà la seconda area sportiva attrezzata del lungomare. Si tratta dell’area fitness ad Antignano, dopo la scalinata, frequentatissima dagli appassionati di sport all’aria aperta che in effetti aveva bisogno di una riqualificazione. Il taglio del nastro ad Antignano segue quello dell’area sportiva alla Bellana inaugurata giovedì 9 febbraio. Sul fronte riqualificazioni, da segnalare la sistemazione di piazza Matteotti, la piantumazione di nuovi alberi in diverse parti della città, la rimozione di vecchie strutture pubblicitarie nella zona del lungomare, la demolizione di vecchie panchine in cemento rovinate e la riqualificazione dell’obelisco in piazza Mazzini. E il 13 febbraio, inoltre, aprirà il cantiere per la riqualificazione dell’emiciclo di via Stenone a Shangai.

