Nuovo record di nascite a Ostetricia, 11 in 36 ore

Un ringraziamento a tutte le mamme per la disponibilità e al primario Sergio Abate. Presenti nella foto l'ostetrica Alessandra Lanzoni e la ginecologa Ilaria Guiggi

Instancabile il lavoro di tutto il personale del reparto nell'arco dei 6 turni. Il primario Abate: "Un caloroso benvenuto a tutti i nuovi nati un segnale di speranza e di fiducia nel futuro"

Nuovo record di nascite a Ostetricia: 11 in poco più di 36 ore. Nella notte fra il 19 e 20 febbraio alle 4.36 il primo parto, alle 18.25 del 20 febbraio l’ultimo per un totale di 10 parti di cui uno gemellare: 6 femmine e 5 maschi. Instancabile il lavoro di tutto il personale del reparto nell’arco dei 6 turni. Un caloroso benvenuto a Nilde e Giulio, gemelli, Armando, Maria, Alisya, Nora Sandra, Lucio, Mathias, Sole, Lia e Raffaele Baolong. E un ringraziamento per la disponibilità a tutte le mamme e al reparto guidato dal primario Sergio Abate. “È un segnale di speranza e di fiducia nel futuro – spiega Abate – che accogliamo con grande piacere. Si tratta di un vero e proprio picco di nascite in un periodo storico come questo, in cui in tutta Italia si registra una costante tendenza a una diminuzione dei parti. Il nostro reparto viene scelto come luogo di nascita anche da parte di molti non residenti e questo è un attestato di fiducia e stima che ci gratifica del lavoro svolto. Un augurio speciale, dunque, a queste nuove famiglie e complimenti da parte mia a tutti i colleghi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©