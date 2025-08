“Ogni mese ricevo un centinaio di libri, così promuovo la lettura”

Federica Parcchia, 47 anni, che ringraziamo per la disponibilità, accanto alla libreria al Sesto Terreno

Vi presentiamo Federica, infermiera e fondatrice della pagina Scambialibri-amo: "L'idea è nata nel periodo del Covid quando la mia passione per la lettura ha preso il sopravvento. Non rimango mai senza libri e di questo ringrazio prima di tutto i livornesi e poi tutte le persone in giro per l'Italia. Sapere di poter una seconda vita ad un libro è una cosa che amo"

“L’idea è nata nel periodo del Covid quando la mia passione per la lettura ha preso il sopravvento. Pensai: potrei pubblicare un post su Facebook per invitare chi ha libri che non legge più a donarmeli per farli circolare. Inaspettatamente, devo dire che ha avuto successo”. A parlare è Federica Pracchia, livornese, 47 anni, infermiera all’unità operativa educazione e promozione della salute dell’ospedale e questo è il racconto di com’è nata la sua pagina Fb Scambialibri-amo che oggi la vede impegnata su più fronti con l’obiettivo di promuovere la lettura in città, e non solo, gratuitamente. Grazie ai circa 100 libri che riceve ogni mese, Federica riesce a rifornire tre book crossing (piazza Damiano Chiesa, parchino dell’Odeon, villa Fabbricotti) e tre librerie dell’ospedale (Sesto Terreno, il Ce.Ri.On al padiglione 21 e Cure Palliative). Inoltre nel 2022 ha contribuito all’apertura della biblioteca comunale di Capraia, mentre recentemente tre bar che sono venuti a conoscenza delle sue iniziative l’hanno contattata per aprire un punto lettura. Senza, infine, dimenticare il salottino itinerante e l’aiuto alla lettura che si appresta a dare in un centro di aiuto. “Non rimango mai senza libri – conclude – e di questo ringrazio, prima di tutto, i livornesi e poi tutte le persone in giro per l’Italia. Sapere di poter dare una seconda vita ad un libro è una cosa che amo e che sempre più persone amano fare insieme a me”. E’ possibile contattare Federica tramite la pagina Fb Scambialibri-amo.

