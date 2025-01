Opplà Delivery, la start-up livornese che rivoluziona la consegna a domicilio

Una start-up tutta livornese che sta facendo parlare di sé con una proposta innovativa che mira a cambiare le regole del gioco nel settore delle consegne a domicilio. Ideata da Lorenzo Moschella e Giacomo Veroni, la piattaforma ha l’obiettivo di tutelare sia i ristoratori che i clienti

Da Livorno all’Italia sempre stando dalla parte di tutti. È questo lo slogan e l’obiettivo di Opplà Delivery, una start-up tutta livornese che sta facendo parlare di sé con una proposta innovativa che mira a cambiare le regole del gioco nel settore delle consegne a domicilio. Ideata da Lorenzo Moschella e Giacomo Veroni, la piattaforma si pone come alternativa alle grandi multinazionali del settore, con l’obiettivo di tutelare sia i ristoratori che i clienti. La particolarità di Opplà Delivery risiede nel suo modello di business rivoluzionario: invece di applicare la classica percentuale sull’importo degli ordini – che oggi le multinazionali impongono ai ristoratori – Opplà ha introdotto una tassa fissa minima per ogni ordine (1,49 cent), indipendentemente dalla quantità di prodotto ordinata dal cliente. Questo significa che i ristoratori non vedranno più erosi i propri guadagni dalle alte commissioni che spesso caratterizzano le grandi piattaforme. Anche i clienti ne beneficeranno, potendo ordinare i loro piatti preferiti a prezzi più convenienti.

L’iniziativa ha già raccolto un ampio consenso: oltre 50 tra ristoranti, gelaterie e locali livornesi, hanno deciso di aderire al progetto, attratti dall’idea di una maggiore equità e trasparenza nelle commissioni. Un altro aspetto che distingue Opplà Delivery dalle multinazionali del settore è l’attenzione rivolta ai rider. Tutti i fattorini della piattaforma sono assunti con contratto regolare, assicurati e tutelati, garantendo così condizioni di lavoro più sicure e dignitose in un settore spesso criticato per il precariato.

L’obiettivo di Opplà Delivery è quello di diventare una piattaforma di riferimento, non solo per Livorno, ma per tutta la Toscana, puntando su un rapporto diretto e collaborativo con gli esercenti locali, promuovendo la qualità del servizio e incentivando il risparmio per i clienti.

In un periodo in cui le grandi multinazionali sembrano avere il monopolio del mercato, proposte nuove come Opplà Delivery rappresentano una ventata di aria fresca utile a mettere al centro la comunità e offrendo una valida alternativa locale.

“Siamo orgogliosi di aver ideato una piattaforma simile e che la nostra Livorno sia il luogo zero da cui tutto è partito – ha commentato Lorenzo Moschella, fondatore e amministratore delegato del gruppo Opplà Srl – la nostra piattaforma vuole essere dalla parte di tutti: dei ristoratori togliendo loro le enormi percentuali delle multinazionali, dei clienti che adesso possono mangiare gli stessi prodotti risparmiando e della collettività attraverso le assunzioni regolari dei riders e idee di beneficienza per cui Opplà, supportata dagli ordini dei cittadini, vorrà spendersi sul territorio. Cambiare si può e noi ci stiamo provando”.

