Ora il sogno è donare un defibrillatore alla Scalinata

Mario Bartoli annuncia un nuovo progetto per la città attraverso il Mare dei Ricordi: installare un defibrillatore con totem nei pressi della Scalinata

Dopo aver contribuito negli ultimi mesi alla donazione di due nuovi giochi a molla inclusivi e della prima fontanella inclusiva della città, pensata per essere utilizzata anche dalle persone in carrozzina, Mario Bartoli ha annunciato il prossimo traguardo: donare un defibrillatore completo di totem, con l’auspicio di poterlo installare nei pressi della Scalinata di Antignano, uno dei luoghi più frequentati del lungomare. L’annuncio è arrivato attraverso la sua pagina Fb. “Attraverso il Mare dei Ricordi nell’ultimo mese abbiamo donato al Parco di Kyra due giochi a molla inclusivi e una fontana inclusiva per le esigenze dei bambini e delle persone in carrozzina. Il prossimo obiettivo sarà quello di donare un defibrillatore con totem che, se sarà possibile, vorremmo collocare vicino alla Scalinata. Grazie a tutti, l’amore per il vostro caro ci permette di realizzare progetti verso la collettività”. Quello del Parco Kyra è diventato negli anni un autentico esempio di cittadinanza attiva. Grazie alle raccolte fondi del Mare dei Ricordi, il progetto che negli anni ha trasformato migliaia di ricordi dedicati ai propri cari in un grande gesto collettivo di solidarietà. Bartoli ha contribuito in maniera determinante alla nascita dell’area inclusiva donando decine di migliaia di euro destinati ai giochi accessibili, alla realizzazione della statua di Kyra, il pastore tedesco protagonista di tante iniziative di pet therapy e volontariato, e successivamente all’arrivo di ulteriori giochi inclusivi. Il suo impegno, però, non si è fermato qui. Nel parco ha promosso anche il Murale dei Ricordi, ha sottoscritto un patto di collaborazione con il Comune occupandosi della manutenzione e della tinteggiatura dei giochi, ha colorato le panchine tematiche dedicate all’autismo, al bullismo, all’Alzheimer, alla lotta contro la violenza sulle donne e ai diritti LGBTQ+, contribuendo a trasformare l’area in uno spazio sempre più accogliente e ricco di significato sociale. L’ultima conquista è stata proprio l’attivazione della prima fontanella inclusiva di Livorno, inaugurata all’inizio di luglio e pensata per garantire un utilizzo agevole anche alle persone con disabilità motorie, un ulteriore tassello di un progetto nato all’insegna dell’accessibilità. Adesso lo sguardo è rivolto al prossimo obiettivo. Un defibrillatore a disposizione di cittadini e turisti in una zona molto frequentata del litorale potrebbe rappresentare un presidio prezioso per la sicurezza di tutti. Ancora una volta, un’iniziativa che nasce dalla generosità di chi, attraverso il Mare dei Ricordi, sceglie di trasformare il ricordo di una persona cara in un gesto concreto a favore dell’intera comunità

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