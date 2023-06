Over 65 in Erasmus con Smart Seniors

A Livorno hanno partecipato alle mobilità all’estero 8 persone over 65 membri di associazioni e gruppi sociali che trasferiranno la propria esperienza a coetanei e giovani. Il 27 giugno al Museo di Storia in via Roma Provincia di Livorno Sviluppo presenterà i risultati del progetto

“Smart Seniors”, il progetto finanziato dal Programma Erasmus+ e gestito da Provincia di Livorno Sviluppo, ha permesso a persone over 65 di effettuare l’esperienza europea più apprezzata dai giovani: trascorrere un periodo all’estero per imparare la cultura di un paese e incontrare persone di nazionalità diversa. Erasmus+ è il programma europeo più popolare, che in oltre 35 anni ha consentito a tanti studenti di comprendere cosa significa vivere nell’Unione Europea, senza barriere e con diritti e valori condivisi. Anni fa la scelta del Regno Unito per la Brexit ha mostrato un cortocircuito tra la volontà degli anziani di uscire dall’UE e il desiderio dei giovani di restarci. D’altre parte proprio le generazioni che hanno ricostruito la società dal dopoguerra hanno gettato le basi di conquiste importanti per l’Europa attuale, di cui oggi custodiscono i valori per tramandarli ai più giovani. Grazie al progetto “Smart Seniors” anche 37 anziani dai paesi partner Italia, Svezia, Cipro e Repubblica Ceca hanno toccato con mano i valori fondanti dell’UE trascorrendo una settimana all’estero, acquisendo competenze digitali, linguistiche, sociali e di cittadinanza. In occasione dell’Anno Europeo delle Competenze viene valorizzata la loro esperienza, tra i risultati del progetto Erasmus+ “Smart Seniors”. Nel convegno “L’apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza”, che si svolge il 27 giugno al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno (via Roma 234, Livorno) si inquadrano le loro competenze nel contesto dell’Anno Europeo, con interventi di istituzioni ed esperti, e le loro testimonianze. A Livorno hanno partecipato alle mobilità all’estero 8 persone over 65, membri di associazioni e gruppi sociali, che trasferiranno la propria esperienza a coetanei e giovani. “La sfida del progetto era coinvolgere persone non più giovani a svolgere un periodo di apprendimento all’estero – spiega Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo – abbiamo trovato un grande entusiasmo e hanno partecipato diversi senior del territorio, riportando un’esperienza molto positiva. I valori fondanti europei quali democrazia, libertà di movimento, integrazione e diritti sono di grande attualità, perciò gli hanno consentito di partecipare attivamente alla società anche in età avanzata”. I lavori iniziano alle 9,30 con l’apertura di Paolo Nanni e l’intervento dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire (Stefania Andriani). Dopo un inquadramento aggiornato sull’evoluzione delle competenze (Daniele Bettinetti) vengono presentati i risultati del progetto (Maria Giovanna Lotti, Provincia di Livorno Sviluppo), con il contributo delle organizzazioni partner Museo di Jamtli (Svezia), ACZ spol c.ro. (Repubblica Ceca) e Centre for Social innovation (Cipro). Infine i formatori e gli over 65 che hanno partecipato alle mobilità all’estero raccontano l’esperienza Erasmus e come li ha cambiati.

Condividi: