Paga la cena al posto della coppia in difficoltà con il bancomat e se ne va

Risolto il problema al telefono con il padre, il ragazzo è rientrato per poter finalmente pagare e avuto la sorpresa. Mamma Veronica ha raccontato l'episodio su Fb: "Il ragazzo non ha avuto il piacere di ringraziarlo per il suo bellissimo gesto di empatia, umiltà e generosità. Un gesto che oggi fa stupire e fa riflettere, ma significa le breve persone in questo mondo un po' sfiduciato esistono ancora!"

Il bellissimo gesto è avvenuto in un ristorante al Parco Levante e oggi pomeriggio la signora Veronica, mamma della fidanzata del ragazzo, ha raccontato l’episodio sulla pagina Fb Sei di Livorno se per ringraziare pubblicamente il protagonista. “E’ accaduto a mia figlia e al suo fidanzato qualche settimana fa a Levante – spiega Veronica, che ringraziamo per la disponibilità – Trovandosi in difficoltà con il pagamento tramite bancomat, il ragazzo è uscito per fare una telefonata al padre per capire come mai non andasse e risolto il problema è rientrato per poter finalmente pagare ma avuto una sorpresa. Il conto era già stato pagato da un signore che vedendo il bimbo in difficoltà ha pagato anche per lui. Poi è uscito e si è dileguato. Il ragazzo, quindi, non ha avuto il piacere di ringraziarlo per il suo bellissimo gesto di empatia, umiltà e generosità. Vorrei ringraziarlo io se fosse nel gruppo Fb perché oggi un gesto come questo fa stupire e fa riflettere. Le breve persone in questo mondo un po’ sfiduciato esistono ancora!”.

