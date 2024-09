Parchi della Salute, due giorni di visite mediche gratuite nei parchi cittadini

L’iniziativa è organizzata dal Consiglio di Zona 3 in collaborazione con SVS Pubblica Assistenza. Due le giornate nei parchi dei quartieri Cappuccini, Fabbricotti, Porta a Mare e San Jacopo: sabato 21 e sabato 28 settembre. Prenotazioni alla mail: [email protected]

Si chiama “Parchi della Salute” l’iniziativa di prevenzione alla salute organizzata dal Consiglio di Zona 3 in collaborazione con SVS Pubblica Assistenza, che proporrà visite mediche gratuite nei parchi dei quartieri Cappuccini, Fabbricotti, Porta a Mare e San Jacopo.

Primo appuntamento sabato 21 settembre. La mattina dalle 9.30 alle 12.00 in Villa Fabbricotti ci sarà il dott. Gaetano Parlato (Eco TSA), mentre nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 in Villa Mimbelli sarà presente il dott. Enrico Bettarini (podologo). L’iniziativa proseguirà sabato 28 settembre: la mattina dalle 9.30 alle 11.30 in Villa Regina con la dermatologa Annalisa Tonini e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 a Porta a Mare con il nefrologo Roberto Bigazzi. Oltre alle visite, nel corso di entrambe le giornate, sia la mattina che il pomeriggio, sarà possibile anche effettuare il test screening per l’HVC, proposto a tutti i cittadini di età compresa tra 35 e 59 anni nell’ambito della campagna della Regione Toscana “TestiamoCi per l’Epatite C”. Le visite saranno tutte gratuite. Prenotazioni alla mail: [email protected].

