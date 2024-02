Parco giochi inclusivo ad Antignano, la raccolta supera i 50.000 €

Nelle ultime ore hanno superato 50.000 € le donazioni ricevute da Mario Bartoli, attraverso il Mare dei Ricordi, per il Parco Lenci in viale di Antignano (davanti a Marilia) dove oltre ai giochi verrà installata la statua del cane Kyra protagonista di tante iniziative benefiche per i bambini e non solo

“Spero Livorno diventi un esempio perché credo si stia verificando qualcosa che non ha eguali in nessun’altra parte del nostro Paese”. Nelle ultime ore hanno superato 50.000 € le donazioni ricevute da Mario Bartoli, attraverso il Mare dei Ricordi davanti alla Scalinata, per l’acquisto di giochi inclusivi al Parco Lenci ad Antignano (davanti a Marilia). Parco, che vede coinvolta anche l’amministrazione comunale, nel quale verrà installata anche la statua di Kyra, il pastore tedesco di Mario scomparso il 25 agosto 2018 protagonista di tante iniziative benefiche per i bambini e non solo. “Tengo moltissimo a sottolineare che si tratta delle donazioni spontanee di coloro che si rivolgono a me per avere nel Mare dei Ricordi il sasso con il nome del proprio caro scomparso oppure che si sono appassionate alla storia di Kyra. In partenza tutti volevano partecipare alla spesa della realizzazione della statua perché, come mi dicevano, Kyra e la sua storia appartengono alla città e tutti dobbiamo contribuire. Invece è talmente grande l’amore verso questa storia che in poco tempo è stata raccolta una cifra importante che ho quindi pensato di destinare a qualcosa per il sociale, ovvero all’acquisto di giochi inclusivi (altalena e giostra) per il Parco Lenci. Kyra amava i bambini e sarebbe stata contenta. Ne sono sicuro. Il parco inclusivo che Livorno deve donare ai bambini portatori di disabilità deve essere il più bello possibile. Per questo motivo continua il mio impegno con il Mare dei Ricordi”.

