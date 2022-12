Partiti i gruppi di cammino organizzati dalla Medicina dello Sport

Una recente camminata a Livorno e il responsabile della Medicina dello Sport Carmine Di Muro

Sono partiti in tutto l’Ambito territoriale livornese i gruppi di cammino organizzati dalla Medicina dello Sport diretta da Carmine Di Muro. “Ad un anno esatto dall’avvio del primo gruppo a Livorno – spiega Carmine Di Muro – siamo felici di poter annunciare di essere riusciti ad estendere l’iniziativa anche nelle Valli Etrusche e all’Elba completando così l’offerta su tutto il territorio provinciale. Ad oggi sono undici i percorsi organizzati con partenze a Livorno, Cecina, San Vincenzo e Portoferraio, ma confidiamo di poter moltiplicare ulteriormente le possibilità a disposizione dei cittadini stabilendo nuovi accordi con enti locali e associazioni di volontariato”. Camminare in compagnia è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. “Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri – continua Di Muro – contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. L’attività proposta, gratuita e socializzante è finalizzata alla prevenzione delle malattie e delle complicanze. Per aderire non serve certificazione medica. A guidare ciascun gruppo è un cosiddetto “walking leader” ovvero una persona specificatamente formata per formare gruppi omogenei e consentire davvero a tutti di partecipare ed avere la proposta più adatta alla propria necessità di movimento”. Per maggiori informazioni è sufficiente presentarsi al punto di ritrovo indicato per avere tutte le informazioni necessarie oppure chiamare l’ambulatorio di medicina dello sport della propria zona.

Questo l’elenco dei gruppi attivati fino ad oggi:

Livorno Auser

Auser Viale Carducci – martedì e venerdì

Walking Leader Giuseppina (347 896 8187)

Livorno Croce Rossa

Piazza Sforzini – martedì e venerdì

Walking Leader Giuseppina (338 2341946 / 339 3521860)

Livorno Fabbricotti

Baracchina Bianca – martedì e giovedì

Walking Leader Laura e Paolo (333 2524981 / 329 2084912)

Livorno Leccia/Scopaia

Centro Commerciale – martedì

Walking Leader Federica Graziella Orietta (347 1041366)

Livorno San Jacopo

Villa Mimbelli – domenica

Walking Leader Irene e Margherita (328 8226970 / 393 9913034)

Livorno Ardenza

Moletto Ardenza – lunedì e venerdì

Walking Leader Francesca (339 2117822)

Livorno Coteto

Incrocio Via Toscana/Via Campania – sabato

Walking Leader Milva Claudio (347 8837891 / 328 0686469)

Livorno La Rosa

Adone – lunedì e giovedì

Walking Leader Teresa (349 84844449)

Cecina Auser Acot

Biblioteca Comunale – martedì e venerdì

Walking Leader Maria Cercignani (328 8242998)

Cecina

Biblioteca Comunale – venerdì

Walking Leader Maria Cercignani (328 8242998)

San Vincenzo Croce Rossa

Piazza Gramsci – venerdì

Walking Leader Serena (328 5462559)

Portoferraio

Parco delle Ghiaie – martedì

Walking Leader Giancarlo Paolo (335 8421027 / 392 5522258)

