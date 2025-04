Nuova illuminazione “ad onda” da piazza del Pamiglione all’Accademia Navale

Saranno complessivamente sostituiti 114 bracci porta lampade con una linea architettonica ad "onda". A questo intervento se ne affianca un altro che consiste nella sostituzione degli attuali 210 corpi illuminanti a sodio alta pressione con una nuova illuminazione a tecnologia Led. Meteo permettendo i lavori si concluderanno entro la prima settimana di maggio

Sono partiti in questi giorni importanti lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione nel tratto di lungomare che va da piazza del Pamiglione fino all’Accademia Navale. Meteo permettendo si concluderanno entro la prima settimana di maggio. A svolgere l’intervento è il soggetto Concessionario costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese Engie Servizi Spa e Diddi Dino & Figli, con il coordinamento dell’ufficio comunale “SmartCity, Illuminazione Pubblica, Impianti Semaforici, VideoSorveglianza, Reti”. I lavori, aventi la finalità di innalzare il livello di sicurezza dell’illuminazione del lungomare, fanno seguito ad una approfondita campagna di indagine (eseguita mediante sistemi laser) su pali e sostegni dei corpi illuminanti, particolarmente esposti all’aggressività salina data la vicinanza al mare, e in una situazione climatica nella quale sempre di più sono presenti fenomeni metereologici sempre avversi (temporali, vento, mareggiate) per effetto dei cambiamenti climatici. Il costante monitoraggio è tra l’altro particolarmente importante sugli impianti. Saranno complessivamente sostituiti (sicurezza statica) 114 bracci porta lampade posizionati sull’estremità dei pali che presentano una linea architettonica ad “onda”. A tutto questo si affianca un percorso di riqualificazione illuminotecnica che consisterà nella sostituzione degli attuali 210 corpi illuminanti a sodio alta pressione (SAP – colore giallo) con una nuova illuminazione a tecnologia Led, configurando pertanto continuità tecnologica e sostenibilità ambientale dell’intero asse stradale dei viali a mare. L’intervento rappresenta anche l’occasione per incrementare l’assetto illuminotecnico del camminamento pedonale lungo marciapiede attraverso l’installazione di un corpo illuminante aggiuntivo lato mare su ogni palo. Ad intervento ultimato verrà effettuata la verniciatura dei pali con finalità estetica e protettiva per preservare il bene nel tempo L’opera, che rientra in un percorso di continuità sulle attività programmate in modo capillare sull’infrastruttura della pubblica illuminazione cittadina, che conta 18.000 punti luce, ha trovato copertura finanziaria nell’offerta tecnica di gara presentata dal soggetto Concessionario del Servizio e denominata “Concessione del servizio integrato pubblica illuminazione consistente nella progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico, gestione comprensiva dell’utenza, pronto intervento, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica della Città di Livorno nell’ottica della creazione di un sistema di Smart City”.

