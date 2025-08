Partiti i lavori in via de Larderel per la realizzazione della pista ciclabile

Prevista inoltre l’installazione di rastrelliere. La conclusione dell'intervento è prevista a gennaio 2026

Sono partiti in via de Larderel i lavori per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile e per il rifacimento del marciapiede in pietra. L’area interessata comprende via de Larderel tra via Mentana e via Del Corona. L’intervento principale è nello specifico per la realizzazione di un percorso ciclabile bidirezionale da realizzarsi sul lato sud della carreggiata, che permetterà il proseguimento dell’asse ciclabile che dal mare porta fino alla Stazione centrale, passando da piazza della Repubblica e dal viale Carducci, dove già esiste una pista ciclabile. Questo percorso rientra nell’itinerario della Ciclopista Tirrenica per la realizzazione della quale il Comune di Livorno ha ottenuto un finanziamento ministeriale nell’ambito dei fondi per la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, assegnati con deliberazione di Giunta Regionale 924/2019. Il nuovo tratto di pista ciclabile in via de Larderel sarà costituito da una pista ciclabile in sede propria, ricavata in parte dal marciapiede, che sarà interessato da un modesto restringimento, e in parte dalla carreggiata stradale, e sarà separata da essa mediante uno spartitraffico largo 50 cm, il tutto ai sensi del DM 557/1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. Inoltre sarà riqualificato il marciapiede che verrà realizzato in lastre in pietra serena al posto dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso e sarà in parte ristrutturato l’impianto per lo smaltimento dell’acqua piovana.

Per minimizzare i disagi a residenti e attività, il cantiere procederà a tratti. Si prevede di concludere l’intervento nel mese di gennaio 2026, salvo imprevisti. Il costo complessivo per la realizzazione dell’intervento è di 350 mila euro iva esclusa. Oltre al completamento dell’itinerario tirrenico, l’obiettivo generale dell’Amministrazione comunale è quello di collegare i vari itinerari ciclabili esistenti nel territorio comunale, al fine di creare una rete ciclabile cittadina funzionale e sicura, anche in attuazione del PUMS, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 96/2021, con lo scopo di promuovere la mobilità sostenibile e allo stesso tempo contribuire alla riduzione delle emissioni attraverso l’uso della bicicletta negli spostamenti in città e contribuire al miglioramento della viabilità urbana e della qualità ambientale delle principali arterie stradali della città. Proprio nell’ambito dell’implementazione della rete di ciclabile cittadina l’Amministrazione ha previsto la saldatura degli anelli aperti con l’obiettivo di dare continuità ad alcuni tratti già esistenti.

