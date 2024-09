Patto di collaborazione per Villa Henderson

Firma tra Provincia di Livorno e le due associazioni Reset e Osservatorio di Monterotondo per la cura e manutenzione del verde e la catalogazione del patrimonio di libri e riviste a carattere scientifico conservati alla Biblioteca del Museo di Storia Naturale. Prosegue quindi l'impegno della Provincia di Livorno nella promuovere l’amministrazione condivisa dei beni comuni e valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio, creando sinergie tra le diverse realtà locali e coinvolgendo attivamente la comunità

La Provincia di Livorno e le associazioni di volontariato Reset e Associazione Culturale Osservatorio di Monterotondo hanno sottoscritto un Patto di collaborazione per interventi di cura, valorizzazione, studio e tutela dei parchi di Villa Maurogordato e della Villa Henderson, sede del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. I contenuti del documento sono stati presentati da Anna Roselli, direttrice del Museo e dai rappresentanti delle due associazioni, Pino Pera per Reset e Libero Michelucci per l’Osservatorio di Monterotondo, in un incontro che si è svolto il 26 settembre al Museo del Mediterraneo L’obiettivo principale del Patto è quello di promuovere l’amministrazione condivisa dei beni comuni e valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio, creando sinergie tra le diverse realtà locali e coinvolgendo attivamente la comunità. “Una procedura che la Provincia ha avviato e sperimentato da tempo – ha sottolineato Anna Roselli – prima con il patto con l’associazione Anpana, per la vigilanza e cura del parco Maurogordato e a partire dal 2022 con un analogo patto di collaborazione con l’associazione Reset, le cui azioni di valorizzazione del complesso Maurogordato hanno poi visto il coinvolgimento dell’Osservatorio di Monterotondo. Un’esperienza che ha consentito di ottenere significativi risultati, come la riapertura al pubblico di un’importante area del meraviglioso complesso di Monterotondo e della sua storica Serra, con percorsi e cartellonistica di approfondimento”. Questo ulteriore accordo, il primo siglato per il complesso di Villa Henderson, rappresenta la prosecuzione di un percorso che promuove la cooperazione tra l’ente pubblico e le associazioni con l’obiettivo di estendere anche al Museo del Mediterraneo le azioni già portate avanti a Monterotondo. Per Pino Pera la collaborazione instaurata con la Provincia è un esempio positivo del contributo che le associazioni di volontariato possono offrire agli enti pubblici: “La grande apertura e disponibilità che abbiamo sempre trovato con la Provincia, grazie al supporto della dr.ssa Roselli, ha consentito di svolgere un lavoro costante per la riscoperta del parco Maurogordato, molto apprezzato dalla cittadinanza. Inoltre, nelle opere che faremo a Villa Henderson, potremo contare sui progetti sociali che abbiamo in piedi con le scuole superiori, come per esempio quello che vede l’inserimento dei ragazzi che hanno un provvedimento di sospensione in attività che potranno svolgere al Museo”. Per quanto riguarda le attività previste dal Patto, le associazioni si impegneranno nella prosecuzione delle azioni per la Villa Maurogordato che saranno “esportate” anche a Villa Henderson, con la cura e manutenzione del verde del complesso museale e, in più, la catalogazione del patrimonio di libri e riviste a carattere scientifico, conservati alla Biblioteca del Museo. “Tra i nostri associati – ha evidenziato Libero Michelucci – ci sono persone altamente qualificate che potranno dare un contributo nel lavoro di sistemazione della biblioteca e nella prosecuzione di un’attività di ricerca storica”. Ulteriori aspetti qualificanti del Patto riguardano la socializzazione e il reinserimento di persone fragili nel lavoro di pubblica utilità, l’attivazione di progetti con le scuole superiori della città di Livorno e di tirocini universitari da svolgersi nel complesso di Villa Maurogordato e/o Villa Henderson, in modo da offrire agli studenti opportunità pratiche di apprendimento e partecipazione attiva nella valorizzazione del patrimonio comune. “Con questo Patto – hanno concluso i firmatari del patto – la Provincia di Livorno, Reset e l’Osservatorio di Monterotondo si impegnano a lavorare insieme per la comunità, promuovendo una cultura del bene comune e avvicinando le giovani generazioni alla salvaguardia del nostro patrimonio”.

