Pediatria, arrivano i doni dei Carabinieri Forestali della Biodiversità

I Carabinieri saranno presenti in circa 50 tra reparti pediatrici di strutture ospedaliere e case famiglia in tutta Italia portando con loro un simbolo di natura e speranza rivolto ai circa 850 bambini ospitati e al personale sanitario e di assistenza impegnato durante l’Epifania

Mediagallery

I Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Cecina hanno fatto l tradizionale visita ai reparti di Pediatria degli ospedali di Livorno e di Cecina per portare dei doni ai piccoli degenti, in occasione della Befana della Biodiversità.

Sono stati consegnati gadget come quaderni, zainetti in tela o carte da gioco con immagini provenienti dalle 150 riserve naturali statali e foreste demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. I doni che hanno come tema la natura e la biodiversità in genere, quest’anno a causa della pandemia da Covid-19 sono stati consegnati al personale sanitario che si è occupato della distribuzione ai piccoli pazienti.

La manifestazione rientra in un progetto a carattere nazionale che vede la partecipazione di tutti i Reparti Carabinieri per la Biodiversità. I Carabinieri saranno presenti in circa 50 tra reparti pediatrici di strutture ospedaliere e case famiglia in tutta Italia portando con loro un simbolo di natura e speranza rivolto ai circa 850 bambini ospitati e al personale sanitario e di assistenza impegnato durante l’Epifania.