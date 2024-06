Per la prima volta kit di benvenuto alle strutture ricettive da consegnare ai turisti

Consegnato questa mattina da Adriano Tramonti, responsabile promozione della Fondazione LEM, ad un primo gruppo di gestori di strutture ricettive. Gli operatori interessati possono inviare la richiesta a [email protected]: già 81 le strutture ricettive aderenti. E' la prima operazione di questo tipo promossa da Comune e rientra nel percorso di consolidamento della rete tra attori pubblici e privati

Un utile strumento per una prima visione d’insieme della città che i visitatori troveranno direttamente dove alloggeranno. Si tratta del “kit di benvenuto” per i turisti consegnato questa mattina da Adriano Tramonti, responsabile promozione della Fondazione LEM, ad un primo gruppo di gestori di strutture ricettive. L’operazione rientra nel percorso di consolidamento della rete tra attori pubblici e privati dell’ambito turistico territoriale di cui la Fondazione, in quanto DMO (Destination Management Organization), è promotrice e animatrice. La messa a disposizione dei kit è stata preannunciata da una lettera inviata dal sindaco a tutte le strutture ricettive della città. Ad oggi sono ben 81 quelle che hanno risposto e che avranno a disposizione informazioni aggiornate sulla citta attraverso i kit di benvenuto e le oltre 3000 le copie della prima dotazione di mappe. Queste, disponibili anche all’info point turistico di piazza del Municipio, sono state rese più funzionali e accattivanti nella grafica e riportano i principali luoghi di interesse e i relativi QR-Code di atterraggio on line. Un ulteriore QR-Code presente sull’espositore rimanda a www.visit-livorno.it: il portale unico del turismo che raccoglie tutte le attrattive della città, dai luoghi da visitare alle proposte enogastronomiche, dagli eventi alle esperienze da porter fare in città. Il kit presenta in bella mostra il logo che da ormai diversi mesi caratterizza l’azione di promozione turistica della Fondazione: un cuore iscritto in un pentagono che rimanda alla pianta della città pensata dal Buontalenti e disegnata dai Fossi medicei. Al portale www.visit-livorno.it si può accedere inquadrando direttamente il QR-code presente sull’espositore. Questo presenta anche in una vaschetta diverse copie della nuova piantina della città elaborata da Fondazione LEM. Si tratta della prima volta che un’azione organica di distribuzione di questo tipo di prodotto è stata pianificata. Un’operazione che non poteva essere più rimandata nel contesto di una strategia che non solo preveda di promuovere la destinazione, ma anche di prendere in carico il visitatore una volta arrivato a Livorno. La strutturazione del rapporto tra operatori del settore ricettivo e LEM si basa su una reciproca utilità volta comunque alla valorizzazione e promozione complessiva della destinazione turistica Livorno. Ciò vale per le oltre 40 esperienze proposte dagli operatori turistici caricate sul portale visit-livorno e ora per il kit di benvenuto per gli operatori ricettivi che da troppo tempo la città aspettava. Per gli operatori della ricettività che vorranno dotarsi del kit è possibile fare richiesta alla mail [email protected].

