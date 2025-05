Perde il portafoglio, una famiglia lo trova e glielo porta a casa

Una famiglia di nazionalità peruviana con i due figli piccoli si era presentata a casa per riconsegnargli il portafoglio. "Per ringraziarli il minimo che poteva fare mia moglie è stato consegnare loro le banconote presenti in quel momento. Non volevano accettare ha dovuto insistere. Mai mi sarei aspettato nella vita una cosa simile. E' stata una cosa meravigliosa"

“Era già rassegnato all’idea di dover ricostruire le nostre vite anagrafiche, quella di mia moglie e la mia, tant’è che mi trovavo alla questura di viale Boccaccio quando mentre ero in fila, proprio mia moglie, mi ha telefonato”. Luigi, che ringraziamo per la disponibilità, risponde e scopre che… una famiglia di nazionalità peruviana con i due figli piccoli si era presentata a casa per riconsegnargli il portafoglio. La moglie di Luigi ha dovuto insistere perché la coppia accettasse la ricompensa in denaro per un gesto che “dovrebbe essere la normalità ma che normale in realtà non lo è”. “Pensi – prosegue l’uomo – che si sono pure scusati per aver aperto il portafoglio alla ricerca di qualche indizio utile a poterlo riconsegnare. Per ringraziarli il minimo che poteva fare mia moglie era consegnare loro le banconote presenti in quel momento”. Luigi racconta di aver perso il portafoglio verosimilmente in motorino. Anziché metterlo nel borsello come fa abitualmente. per la fretta di lasciare la cassa del supermercato lo ha infilato nella tasca posteriore dei pantaloni e quando è salito sullo scooter, forse per via di una buca, è saltato dalla tasca. Giunto a casa si è reso conto di averlo smarrito; ha fatto il tragitto al contrario sperando di trovarlo a terra o in qualche cestino. Poi, rassegnato, si è recato in questura e qui il finale inaspettato: “Mi sono chiesto: quante sono in una scala di probabilità le possibilità di ritrovare il portafoglio? Poche. E quante che ti venga riportato persino a casa? Pochissime, per non dire nessuna. Mai mi sarei aspettato nella vita una cosa simile. Grazie ancora”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©