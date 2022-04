Piazza Attias, riparazione in tempi record dopo la segnalazione di QuiLivorno.it

Riparazione lampo della panchina devastata dai vandali in piazza Attias che la nostra redazione ha segnalato all'Amministrazione Comunale la mattina di lunedì 11 aprile

Riparazione lampo della panchina devastata dai vandali in piazza Attias. Intorno alle 10 di lunedì 11 aprile la nostra redazione ha postato sulle sue pagine social, e segnalato all’Amministrazione Comunale, lo stato di degrado in cui versava una panchina nella centralissima piazza Attias vandalizzata da ignoti che avevano deturpato nel weekend l’arredo urbano rendendolo inagibile, impraticabile e un vero colpo allo stomaco per chi guardava.

In tempo record da Palazzo Civico sono corsi sul posto, preso visione e… riparato! Poco prima delle 14 infatti la panchina era nuovamente tirata a lucido con nuovi tasselli di legno e ripulita dalla sporcizia. Un servizio degno di nota e un “mega bravo” agli operatori di SegnalaLi che in men che non si dica hanno ripristinato il decoro andato perduto per colpa di qualche persona che non ha avuto a cuore il vivere comune.