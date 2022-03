Piazza Cavour, inaugurato lo spazio verde adottato da Avis Livorno

L’iniziativa testimonia il legame dell'associazione con il territorio. Il presidente Avis, Bagnoli: "Grazie ai cittadini per l’impegno nella donazione". Omaggio floreale alle donne presenti al taglio del nastro

di Lorenzo Evola

Nuova area verde in piazza Cavour. E’ stata inaugurata alla presenza del sindaco (foto Amore Bianco) martedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, da Avis Comunale Livorno che l’ha di fatto adottata riqualificandola incaricando una ditta specializzata. L’iniziativa testimonia il profondo legame dell’associazione con il territorio ed i cittadini livornesi, da sempre generosi in ambito di donazioni e ai quali Avis vuole, appunto, esprimere la propria riconoscenza attraverso questa riqualificazione. Sarà la stessa associazione ad occuparsene sul piano della manutenzione. Presenti tra gli altri al taglio del nastro, oltre a Salvetti, il presidente di Avis Livorno Matteo Bagnoli, il vicepresidente Bruno Bastogi e il direttore della Svs Francesco Cantini. “Siamo orgogliosi di inaugurare questo spazio verde che, in questo momento, rappresenta anche un simbolo importante di ripartenza – afferma Bagnoli – Doniamo alla città un’area importante in una piazza storica e ce ne prenderemo cura nel tempo. È anche un modo per esprimere la nostra riconoscenza verso tutta la cittadinanza per l’impegno e la risposta costante rispetto alla chiamata al dono. Ringraziamo tutti i donatori e le donatrici, così come il nostro staff, l’Amministrazione comunale e tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto. Lo spazio sarà corredato da un cartello recante la scritta “Spazio verde adottato da Avis Comunale Livorno” e con un QR Code che rimanderà al nostro sito internet www.avislivorno.it, con tutte le informazioni per iscriversi alla nostra associazione e diventare donatori”. “Siamo veramente orgogliosi di aver portato a termine questa idea che avevamo in mente da tempo – aggiunge il vicepresidente Bastogi – Abbiamo individuato questo spazio, insieme agli uffici comunali preposti, i quali ringrazio caldamente, perché rappresenta un luogo centrale della vita dei livornesi. Il nostro obiettivo era quello di donare qualcosa ai nostri sempre generosi cittadini e penso questa iniziativa sia un risultato soddisfacente. Si tratta di un bene comune e sono sicuro che la città saprà mantenerselo”. Per celebrare la Festa della Donna è stato distribuito un piccolo omaggio floreale a tutte le donne.