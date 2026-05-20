Piazza Garibaldi si trasforma con il floor painting, il primo mai realizzato in città

Lo street artist italiano di fama internazionale Tellas decorerà la pavimentazione nelle aree limitrofe alla piazza con l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico e restituirlo pienamente alla comunità. L’inaugurazione sabato 6 giugno con un evento pubblico

Dal 25 maggio piazza Garibaldi sarà al centro di un importante intervento di riqualificazione urbana e pedonalizzazione. Il progetto, promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con l’associazione Murali “Diamo colore alla città assieme”, e realizzato con il supporto degli sponsor tecnici Sikkens e Coloriidea, segna il primo intervento di floor painting mai realizzato in città. Protagonista dell’iniziativa sarà lo street artist italiano di fama internazionale Tellas, che attraverso il proprio linguaggio visivo contribuirà alla valorizzazione dell’identità della piazza e dell’intero quartiere. L’intervento prevede la decorazione artistica della pavimentazione nelle aree limitrofe alla piazza, con l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico e restituirlo pienamente alla comunità. L’inaugurazione è prevista per sabato 6 giugno, con un evento pubblico e il simbolico taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, delle associazioni di quartiere e dei cittadini. Oggi Piazza Garibaldi e le strade circostanti rappresentano uno dei contesti urbani più complessi e delicati della città. Accanto a elementi di grande valore storico e identitario, come il monumento a Garibaldi, le caratteristiche baracchine perimetrali e il viale alberato, persistono infatti criticità legate al degrado urbano, alla percezione di insicurezza e alla presenza di attività improprie. Attraverso questo intervento si intende avviare un primo percorso di rigenerazione urbana capace di coniugare estetica, funzionalità e inclusione sociale. La decorazione dello spazio pubblico diventa così uno strumento concreto per rafforzare il senso di appartenenza, migliorare la vivibilità dell’area e contribuire a una maggiore percezione di sicurezza. Il progetto si inserisce inoltre in un più ampio processo di trasformazione e pedonalizzazione partecipata della piazza, contribuendo a integrare l’opera nel paesaggio urbano e nel percorso cittadino dedicato all’arte pubblica e alla street art. La nuova configurazione dello spazio favorirà una fruizione più continua e consapevole dell’area, rafforzando il legame tra arte, comunità e città. Ispirato alle esperienze di urbanistica tattica già realizzate in diverse città italiane, questo primo intervento a Livorno rappresenta non solo un’azione di riqualificazione urbana, ma anche un segnale concreto di rinnovata attenzione verso lo spazio pubblico e la vivibilità urbana.

Le dichiarazioni

Luca Salvetti: “Uno step di riqualificazione urbana di questa piazza, che negli anni ha fatto molto discutere, ma che è una delle più belle. Questo intervento di pedonalizzazione, asfaltatura e floor painting contribuirà ulteriormente all’intento di far vivere in maniera serena questo spazio”

Angela Rafanelli: “Un muro che arriva a terra, per compiere la missione più alta della cultura, essere accessibile e trasformare l’immaginario delle persone. Un luogo che innescherà meccanismi virtuosi”

Giovanna Cepparello: “Una strada che sarà trasformata in una tela che richiamerà la Livorno dei popoli, delle Nazioni e dell’accoglienza. Una sorta di tabellone da gioco, bello da vedere e da vivere soprattutto per i bambini”

Ilaria Tamalio: “Un primo esperimento di urbanistica tattica, che ci auguriamo possa essere ripetuto in altre zone della città, realizzato da un artista italiano, sardo, ma di stampo internazionale”

Tellas – Biografia dell’artista

Tellas è uno street artist italiano di riconoscimento internazionale, attivo nel campo della street art e delle pratiche di arte pubblica contemporanea. Nel 2026 viene nuovamente inserito nell’Urban Art Guide, confermando la rilevanza della sua ricerca nel panorama artistico globale. Le sue opere sono presenti in numerose città del mondo, tra cui Atlanta, Klaipėda, Delhi, Montréal e Kaohsiung, oltre che in diverse città europee e italiane. Ha collaborato con importanti brand della moda italiana, tra cui Marni e Baracuta. La collaborazione con Marni ha portato alla realizzazione del documentario A grande terra do Sertão, presentato alla 56ª Biennale di Venezia. Le opere di Tellas sono attualmente rappresentate dalle gallerie Wunderkammern Gallery, Magma Gallery e Andenken Gallery.

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