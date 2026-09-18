Piazza Mazzini centra l’obiettivo: donerà un defibrillatore al quartiere

Il Ccn Borgo ringrazia il presidente De Filicaia e tutti i lavoratori di Uniport che hanno apprezzato e sostenuto "da lontano" l'evento. Un grazie è andato anche a tutti i 165 partecipanti e alle attività che hanno reso possibile la serata

Una tavola lunga 165 persone, buon cibo, risate e, per chiudere la serata, i balli di gruppo. In piazza Mazzini, lato Obelisco, il 9 settembre si è svolta la seconda edizione della Cena di quartiere 2026 ed è stata un successo. L’iniziativa, organizzata dalle attività di ristorazione della piazza insieme al Ccn Borgo, ha riunito residenti e assidui frequentatori della zona in una serata all’insegna della convivialità e dello stare insieme. Un appuntamento che ha confermato il legame tra le attività commerciali e il quartiere, con i ristoratori che hanno scelto di chiudere i propri locali per dedicarsi completamente alla serata. Ma oltre all’allegria c’è anche un obiettivo concreto: raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore da posizionare in piazza Mazzini. Il ricavato della cena ha raggiunto quota 1.100 euro. A questa cifra si è aggiunta la importante donazione di Uniport. Il Ccn Borgo ringrazia il presidente Yari De Filicaia e tutti i lavoratori della cooperativa che hanno apprezzato l’iniziativa e hanno deciso di sostenerla. Un grazie è andato anche a tutti i 165 partecipanti e alle attività che hanno reso possibile la serata: Kiru’ Bistrot, Jhonny Paranza, Stuzzicheria di Mare, Si Va da Wydia e Bar Sirena.

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