Più di duecento metri di turisti in coda in piazza del Municipio

Il 27 settembre, da via della Madonna allo Shuttle Bus/Ufficio Turistico in via Cogorano, lunghissima coda di turisti per risalire sulle navi dopo aver visitato la città. La responsabile Marchi: "In un solo giorno fornite informazioni a 1.600 croceristi, attivando oltre 100 pacchetti tra walking tour, tour in battello e city sightseeing"

Duecento metri di fila e forse di più (dalla foto gentilmente concessa dall’assessore al commercio Rocco Garufo e pubblicata dallo stesso Garufo sulla propria pagina Fb non si riesce a vedere la fine). Ipotizzando inizi all’altezza di via della Madonna, come nella foto, con l’aiuto di Google Maps “scopriamo” che sono stati appunto duecento i metri di turisti in coda fino all’Ufficio Turistico di Livorno in via Cogorano. “Abbiamo accolto e dato informazioni – spiega la responsabile dell’area turismo e cultura del consorzio Coeso, il soggetto che gestisce l’ufficio di informazione turistica Anna Marchi – a 1.600 turisti nella sola giornata del 27 settembre, di provenienza eterogenea a seguito dell’arrivo di tre navi, tra cui una nave Norvwgean Epic che ripartiva alle ore 15 e quindi la maggior parte dei turisti è rimasta a Livorno e poi si è messa in coda per salire sugli Shuttle Bus e risalire sulla nave. Abbiamo gestito il tutto fornendo le informazioni necessarie a tutti. Inoltre abbiamo attivato oltre 100 pacchetti tra walking tour, tour in battello e city sightseeing”. Una coda che ha sorpreso persino l’assessore: “Ho visto una fila incredibile di turisti. Erano tutti croceristi che dopo aver passato la mattina a Livorno attendevano lo shuttle bus per rientrare in nave. Livorno è una città turistica”.

