Posti esauriti per la Cena sulla Terrazza, edizione record

Da sinistra il direttore della Confcommercio Federico Pieragnoli e la presidente Francesca Marcucci

La presidente Marcucci sull'evento di sabato 29 giugno: "Saranno 440 le persone che vivranno l'inizio dell'estate in uno scenario magico e unico al mondo. Orgogliosi della quantità di persone che ci hanno chiamato da fuori Livorno per prenotare la cena". E la Confcommercio annuncia la presenza della pasticcera Loretta Fanella che stupirà con il suo semifreddo a sorpresa

“Anche per la nostra seconda edizione (in programma sabato 29 giugno, ndr) i posti a disposizione sono andati esauriti in pochissimi giorni” – racconta la presidente della Confcommercio provinciale di Livorno Francesca Marcucci – Le prenotazioni hanno raggiunto il numero massimo di posti disponibili, addirittura superando quelle dello scorso anno: un’edizione da record che permetterà a 440 persone di vivere l’inizio dell’estate in uno scenario magico e unico al mondo per un evento dal fascino intramontabile, una serata davvero unica nel suo genere, capace di unire il gusto di piatti tipici con la straordinaria bellezza dei panorami livornesi”. La presidente Francesca Marcucci conclude con un pensiero alla promozione di Livorno. “Mentre incrociamo le dita per avere una bella serata, anche tra i preparativi dell’ultimo minuto non possiamo che essere orgogliosi della quantità di persone che ci hanno chiamato da fuori Livorno per prenotare la cena. Questa iniziativa sta avendo il riscontro che avevamo sperato e immaginato nella promozione della nostra città, e già pensiamo al 2025”. Il direttore della Confcommercio Federico Pieragnoli ci tiene a ringraziare gli sponsor della serata ma anche tutte le organizzazioni e i singoli che hanno contribuito alla realizzazione di questa seconda edizione. “Grazie a tutte le istituzioni e alle associazioni che hanno creduto in noi: il Comune di Livorno e il LEM per il patrocinio e il supporto, il Palio Marinaro, che renderà unico l’incontro, Regione Toscana e CCIAA Maremma e Tirreno che attraverso il programma Vetrina Toscana supporta la filiera corta e i prodotti del territorio, la Fondazione Caritas che ha messo a disposizione le cucine per la preparazione dei piatti, l’Associazione Cuochi Livornesi che anche quest’anno affianca Catia Bonelli nella realizzazione del menu, il comitato Fisar di Livorno, che si occuperà del beverage”. Confcommercio ringrazia inoltre le aziende che, con i loro prodotti, hanno permesso di costruire un menu di alto livello. Il Consorzio di tutela del Pane Toscano Dop e Il Vallino forniscono, rispettivamente pane e pasta, mentre la tenuta Le Colonne omaggia i commensali di vino bianco e rosso di Donoratico. Un bicchiere di benvenuto sarà invece accompagnato dai salati del Panificio Burgalassi. Sarà di nuovo con noi l’ammazzacaffè de I3Ponce per chiudere la cena, mentre Lavazza fornirà e preparerà il caffè per i convenuti.

New entry e vanto della Confcommercio è la celebrity della pasticceria internazionale Loretta Fanella, che oltre a onorare Livorno come sede del suo laboratorio, stupirà con il suo semifreddo a sorpresa. “Ma la serata”, aggiunge Pieragnoli, “non sarebbe stata possibile senza gli sponsor: il nuovo partner di Confcommercio Livorno Scotti Audi e Scotti VolksWagen, presenti sulla terrazza anche con auto in mostra, George Menaboni Srl e Generali Agenzia di via Cairoli Livorno, che ci hanno supportato anche in questa edizione”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©