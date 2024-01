Potenziato il servizio di raccolta olio vegetale

Ulteriori 4 postazioni mobili (Via Fratelli Bandiera, Piazza Bartolommei, Via delle Sorgenti e Via Botticelli) a disposizione dei cittadini per un totale di 13. Comune e Aamps/RetiAmbiente valorizzano un servizio particolarmente richiesto

È un servizio particolarmente richiesto a tal punto che il Comune di Livorno ed Aamps/RetiAmbiente hanno deciso di valorizzarlo ulteriormente. Stiamo parlando della raccolta degli oli vegetali esausti prodotti dalle famiglie nelle rispettive abitazioni. Ogni cittadino ha la possibilità di disfarsene avvalendosi di punti di raccolta sul territorio comunale dedicati che, a partire da giovedì 25 gennaio, aumenteranno da 9 a 13. Ecco l’elenco completo delle postazioni mobili dove si potrà conferire l’olio vegetale esausto il secondo e il quarto giovedì del mese dalle ore 8.00 alle 13.00:

Via Gobetti (ang. Piazza Saragat) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Piazza Europa (ang. Via Inghilterra)

Piazza D. Chiesa (fronte via Vecchia di Salviano)

Piazza Sforzini (ang. via Giuliano Ricci)

Piazza Matteotti (accanto alla postazione ad accesso controllato)

Piazza 185° reggimento artiglieria folgore (fronte Via Carlo Puini)

Piazza delle carrozze (ang. Via G. Romiti)

Via Buontalenti (ang. Via della Coroncina)

Via Pietro Nardini (ang. Piazza Fattori a Quercianella)

Via Fratelli Bandiera (ang. Via Paretti)

Piazza Bartolommei (ang. Fratelli Del Conte)

Via delle Sorgenti (ang. Via Modigliani)

Via Botticelli (lato ingresso centro commerciale)

“La sensibilità dei livornesi al corretto conferimento dei rifiuti – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’ambiente del Comune di Livorno – è sempre più diffusa. La fruizione continuativa di questo servizio ne è un’ulteriore testimonianza. Le richieste di incremento sono arrivate numerose. Per questo siamo riusciti a potenziare tale servizio per soddisfare le esigenze provenienti da più parti della città”.

Aamps/RetiAmbiente ricorda che al momento dell’inserimento nei contenitori appositi di colore blu l’olio vegetale esausto dovrà risultare in bottiglie di plastica ben chiuse. A conclusione della raccolta tutti i materiali (quindi sia l’olio che la plastica) saranno differenziati e avviati al riciclo. L’Azienda aggiunge che gli oli vegetali esausti possono essere smaltiti anche ai centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8.00 – 12.00; 13.00 – 19.00, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo 81 (orario di apertura: 8.00 -12.00; 13.00 – 17.00 dal lunedì al sabato). Per maggiori informazioni sul servizio: call center 800.031.266 (da rete fissa), [email protected], APP (“Aamps Livorno”).

