Pranzo con il vescovo al Villaggio della Carità per il giovedì santo

Presenti, oltre a monsignor Giusti, i seminaristi, gli operatori Caritas e numerosi ospiti della Fondazione Caritas: "Un ringraziamento speciale all'associazione cuochi livornesi che ha coinvolto alcuni ristoranti del territorio che con grande generosità hanno donato il cibo per rendere unico questo momento. Il vostro gesto ha nutrito i corpi e le speranze di tutti noi"

Al Villaggio della Carità di Fondazione Caritas Livorno nell’occasione del Giovedì Santo si è rinnovato un momento di grande fraternità e condivisione: il pranzo. Al quale hanno partecipato il vescovo, i seminaristi, gli operatori Caritas e numerosi ospiti della Fondazione Caritas. “Un gesto di profonda comunione – scrive Fondazione Caritas – che assume un significato ancora più forte nei giorni della Settimana Santa, quando la Chiesa ci invita a contemplare l’amore concreto e gratuito di Cristo. Un ringraziamento speciale va alla Associazione cuochi livornesi che ha coinvolto i ristoranti del territorio che con grande generosità hanno donato il cibo per rendere unico questo momento: un segno tangibile di attenzione verso i più fragili, che dimostra come la solidarietà possa diventare realtà concreta. Grazie a ciascuno di loro per aver condiviso non solo il proprio cibo, ma anche un pezzo di cuore. Il vostro gesto ha nutrito i corpi e le speranze di tutti noi! Sempre un grande grazie anche ai volontari delle Caritas parrocchiali che quotidianamente contribuiscono alla vita della mensa e di tutte le strutture di Fondazione Caritas e a chi ha permesso il pranzo: Ristorante Il Doretto, Lo Scoglietto RistoBeach,Caciaia in banditella, Cairoli Pasticceria 3.0, ZONA Livorno, Principessa Glam, Associazione Cuochi Livornesi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©