Presentata la Velostazione videosorvegliata in piazza Dante

La struttura, 240 posti e 2 postazioni fai da te per il gonfiaggio e manutenzione, è il primo tassello di un percorso di riqualificazione che vedrà il rifacimento di piazza Dante, della stazione, l'abbattimento del cavalcavia e la realizzazione degli Uffizi al Mare alle ex Terme del Corallo. I prezzi? 1€ al giorno o abbonamento settimanale/mensile/annuale

Presentata la Velostazione in piazza Dante. Dotata di tornello e con Qr code all’ingresso, videosorveglianza, una postazione per il gonfiaggio e una per la manutenzione fai da te, bagno e un’area officina per un totale di 240 pratici posti rialzati più 4 per la ricarica delle biciclette elettriche, la struttura entrerà in funzione da settembre da quando cioè il Comune conta di avviare la gestione. Una gestione che sarà affidata ad una associazione del terzo settore attraverso un bando che uscirà in queste ore (ecco perché la scelta di presentare oggi la Velostazione). “Non volevamo una gestione di tipo commerciale ma improntata alla promozione della mobilità sostenibile. Questo luogo infatti non sarà soltanto un parcheggio per biciclette ma rappresenterà un punto di ritrovo per pedalate di gruppo e iniziative turistiche legate alla promozione della città su due ruote” ha spiegato l’assessora alla mobilità Cepparello. Inoltre la Velostazione, come ha spiegato il sindaco Salvetti, è il primo tassello di un percorso di riqualificazione di tutta l’area intorno alla stazione che vedrà nel tempo il rifacimento di piazza Dante, della stazione (da parte di Rfi), l’abbattimento del cavalcavia e la realizzazione degli Uffizi al Mare alle ex Terme del Corallo. L’associazione che gestirà la Velostazione potrà contare su delle entrate e 40 mila euro in 2 anni da parte del Comune a copertura delle spese: non sono ufficiali i prezzi ma grosso modo l’idea è di far pagare 1 € per il posteggio giornaliero, 6 € per 1 settimana, 10 € per 1 mese e 60-70€ per 1 anno.

