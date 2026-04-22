Presentato Garibaldi rinasce: 60mila euro per progetti sociali, culturali e turistici

Pubblicato dal Comune l’avviso rivolto agli enti del terzo settore per animare il quartiere nel 2026. Il budget sarà ripartito in funzione della qualità e della rilevanza dei progetti. Domande entro le ore 12 del 30 aprile

E’ stato presentato il 22 aprile in Comune l’avviso pubblico volto ad acquisire progetti inerenti attività e servizi di interesse generale in ambito sociale, turistico-ricreativo, culturale nell’area Garibaldi, e alla definizione di un elenco di proposte meritevoli di contribuzione da parte del Comune, in attuazione del progetto “Garibaldi rinasce” per il 2026. Il budget annuale da parte del Comune sarà di 60mila euro cofinanziato dalla Regione Toscana e sarà ripartito in funzione della qualità e della rilevanza dei progetti. L’obiettivo è quello di rivitalizzare e valorizzare il quartiere Garibaldi con una serie di iniziative convegnistiche, culturali, teatrali ed eno-gastronomiche, manifestazioni, spettacoli ed eventi, per dar leva a una dinamica positiva creando le condizioni per una autonoma capacità progettuale. Con l’avviso pubblico l’Amministrazione Comunale intende effettuare una ricognizione complessiva delle progettualità che gli enti del terzo settore, che insistono nell’area Garibaldi, sono in grado di proporre e offrire alla comunità in ambito sociale, turistico-ricreativo e culturale, in attuazione della proposta progettuale “Garibaldi Rinasce” grazie ai contributi della Regione Toscana (con Decreto n. 16422 del 18/07/2025, ed approvata come da Comunicazione esiti D.D. n. 26815 del 10/12/2025). L’area compresa è quella tra Piazza Garibaldi, via del Pettine, via della Pina d’Oro, Piazza dei Mille e zone limitrofe, e Piazza Garibaldi. Si tratta di un quartiere multietnico, con una popolazione varia in termini culturali e socio-economici. Vi sono rilevanti elementi di vitalità sociale, ma è nel contempo interessato da criticità – come anche rilevate da Residenti ed Associazioni – relative a problemi di degrado, senso di abbandono, carenza di servizi e sicurezza urbana. Sono destinatari dell’avviso gli Enti del Terzo settore e altre forme associative, anche senza personalità giuridica, che operano nell’area Garibaldi, nei seguenti ambiti di interesse generale: sociale, turistico-ricreativo e culturale. Pertanto la richiesta non potrà essere presentata da ditte individuali, società di persone e società di capitali ecc., o da Enti che non operano all’interno della suddetta area. I progetti da presentare e che dovranno essere realizzati a cura dei soggetti che dovessero essere selezionati, devono essere finalizzati a contrastare le dinamiche di progressivo abbandono e degrado socio-economico, centrando l’azione sull’idea che la migliore risposta ai problemi sia quello di trasformare le strade in un presidio sociale permanente che metta al centro i cittadini e coinvolga attivamente tutti gli attori del Terzo Settore interessati, il CCN, le associazioni di categoria e il variegato mondo dell’associazionismo locale, comprese le comunità straniere organizzate. I progetti proposti, da realizzarsi poi a cura degli organizzatori/proponenti il progetto, dovranno avere come luogo di svolgimento il territorio dell’area Garibaldi. Non saranno quindi ammesse candidature e proposte presentate da soggetti, che non abbiano sede o che non operino nell’area Garibaldi. Il soggetto proponente dovrà compilare l’istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato all’avviso. E’ consentito presentare: una sola domanda come singolo e più domande come soggetto associato, oppure una sola domanda come soggetto capofila e più domande come soggetto associato. L’importo sarà ripartito tra i soggetti ammessi alla selezione, in funzione della qualità e della rilevanza dei progetti presentati e della loro capacità di perseguire finalità sociali, turistico-ricreative e culturali. Per l’attribuzione dei punteggi sarà nominata apposita Commissione. Le domande oggetto della selezione, complete di bollo da € 16.00, dovranno essere presentate inderogabilmente entro le ore 12 del 30/04/2026, utilizzando il modello allegato al bando, scaricabile dal sito internet del Comune di Livorno (www.comune.livorno.it) tramite: -PEC([email protected]) -mediante consegna all’ufficio protocollo ubicato nella sede comunale posta in Piazza del Municipio n. 1. Le domande che dovessero pervenire oltre i termini indicati non produrranno alcun effetto e saranno dichiarate inammissibili. “Oggi è stato presentato “Garibaldi rinasce” – ha affermato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – un progetto dell’Amministrazione Comunale che ha ottenuto un finanziamento regionale di 60mila euro. L’avviso pubblico di cui abbiamo parlato oggi è rivolto agli enti del terzo settore, quindi associazioni di volontariato che operano all’interno del quartiere Garibaldi, per la presentazione di una serie di proposte progettuali che nel corso del 2026 servono ad animare quell’area. Quindi proposte di animazione sociale, culturale, attività eno-gastronomiche che possano servire per dare una risposta ad un quartiere che, nel corso degli anni, spesso, ha avuto problemi di ordine pubblico, ma anche un quartiere di straordinaria vivacità con importanti radici storiche nel nostro territorio. Grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine negli ultimi tempi ha ritrovato una condizione di maggiore serenità, che è particolarmente adatta ad ospitare iniziative di questo tipo. Quindi l’auspicio è che tanti enti del terzo settore partecipino con progetti belli e importanti che ci permettano, nel corso di tutto quest’anno, insieme alle altre iniziative che l’Amministrazione assumerà, come la pedonalizzazione di piazza Garibaldi e tutta un’altra serie di migliorie dal punto di vista urbanistico, di restituire un’area storica a tutti i livornesi”.

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