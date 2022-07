Primo Pensiero, rapido pit stop al Moletto di Ardenza

Il presidente Claudio Rigolo: "Grazie al presidente Baroncini, al segretario Pellegrini ed ai soci tutti. Proseguiamo con più slancio nei progetti per un mare accessibile a tutti. Il bagno in Meloria non è più un sogno!"

Ancora una volta il Moletto di Ardenza della nautica e della pesca con il presidente Mauro Baroncini, il segretario Stefano Pellegrini e i soci tutti hanno accolto con grande disponibilità, per fare un rapido pit stop, la barca Primo Pensiero Il pit stop – commenta il presidente di Sport Insieme Livorno Claudio Rigolo – ci consentirà con più slancio di proseguire nei progetti per un mare accessibile a tutti. I partners Inail, Eni, Chiesa Valdese e Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno ci consentono di rispondere alla forte richiesta di tante persone disabili per uscite in mare in sicurezza. Oggi un bagno in Meloria non è più un sogno!”.

