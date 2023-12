Prossima fermata: Natale, a dicembre autobus gratuiti tutte le domeniche

Inoltre tutti i giorni fino a domenica 31 dicembre sarà possibile noleggiare gratuitamente le biciclette del servizio Bike Sharing. Iniziativa del Comune di Livorno con Autolinee Toscane e Tirrenica Mobilità

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Autolinee Toscane e con Tirrenica Mobilità, ha voluto promuovere la mobilità sostenibile, anche facendo ricorso a risorse proprie, per venire incontro ai cittadini che vogliono godersi il centro durante le festività natalizie lasciando a casa la macchina e muovendosi in bus o in bici, sia per gli acquisti sia per partecipare ai tanti eventi organizzati in città per grandi e piccini. Innanzitutto, per agevolare gli spostamenti, grazie all’iniziativa “Prossima fermata: Natale”, gli autobus urbani di Autolinee Toscane, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, saranno gratuiti tutte le domeniche di dicembre (domenica 3, domenica 10, domenica 17, domenica 24 e domenica 31 dicembre), per tutta la giornata, compreso il servizio serale. La promozione è offerta dal Comune di Livorno, che per questa iniziativa ha stanziato 34mila euro. Altra importante iniziativa di mobilità sostenibile è la gratuità del Bike Sharing. Grazie a una promozione offerta da Tirrenica Mobilità, società concessionaria del servizio parcheggi e anche del Bike Sharing cittadino, da venerdì 1 dicembre fino a domenica 31 dicembre sarà possibile noleggiare gratuitamente le biciclette del servizio. Sarà sufficiente essere registrati sulla app “Bicincittà” per prelevare e utilizzare le bici che si trovano in varie postazioni sparse nei punti più frequentati della città (stazione ferroviaria, viale Carducci nei pressi del Parco Pertini, piazza della Repubblica, piazza del Municipio, piazza Cavour, piazza Mazzini, viale Alfieri nei pressi dell’Ospedale). “Crediamo molto – dichiara l’assessora alla mobilità e all’ambiente Giovanna Cepparello – in questo tipo di campagne di promozione del mezzo pubblico, che ci stanno dando ottimi risultati. La vendita di biglietti e abbonamenti, durante il 2023, è decisamente cresciuta, anche rispetto al pre-Covid, a dimostrazione del fatto che sempre più cittadini stanno scoprendo la comodità dell’autobus”.

