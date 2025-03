Provincia di Livorno Sviluppo ottiene la certificazione di qualità di genere

L'amministratore unico Nanni: "Questa certificazione è il riconoscimento di un percorso di anni, che ci impegna ancora quotidianamente. Il nostro staff è composto all’80% da donne"

Provincia di Livorno Sviluppo srl, società in house della Provincia di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ha conseguito la certificazione di qualità di genere, basata sulla prassi UNI/PDR 125:2022. La società a partecipazione interamente pubblica, che promuove lo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio livornese, da molti anni adotta misure di parità tra uomo e donna, seguendo le strategie europee in materia e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Il primo approccio alla qualità di genere per la società risale al 2009, quando ha promosso il progetto EGO (Enterprise Gender Oriented), finanziato dal Programma europeo Lifelong Learning, che ha sviluppato un modello sperimentale di certificazione di genere per le imprese, anticipando di oltre un decennio l’attenzione normativa su questo tema. Questa esperienza ha posto le basi per integrare i principi di equità di genere nella mission dell’organizzazione, confermandone la visione innovativa e lungimirante. Successivamente, seguendo le dinamiche sociali e del mercato del lavoro, dove il gender gap è ancora dominante, la società adottato una policy aziendale per la parità di genere, contribuendo al miglioramento del benessere del proprio personale e favorendo una maggiore equità sociale. “Grazie a Provincia di Livorno Sviluppo – sottolinea la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini – l’Amministrazione Provinciale può contare su competenze di alto livello che garantiscono un supporto imprescindibile per le attività dell’Ente. La certificazione di qualità di genere è un riconoscimento che mi fa particolare piacere, e che ben rappresenta la sensibilità dell’intero staff di operare nel rispetto della parità, attivando iniziative, in particolare nell’ambito della formazione e dei progetti di pari opportunità, che guardano all’innovazione e all’inclusività”. “Questa certificazione è il riconoscimento di un percorso di anni, che ci impegna ancora quotidianamente – afferma l’amministratore unico Paolo Nanni – il nostro staff è composto all’80% da donne, quindi le procedure di qualità ci consentono di supportarle nei percorsi di crescita aziendale, di evitare stereotipi e riorientare la cultura aziendale verso una maggiore inclusione e rispetto delle competenze. La cosa più significativa sono gli effetti che produce su tutte le nostre attività, che coinvolgono le reti del territorio e i network internazionali, così come i beneficiari di percorsi formativi e di accompagnamento al mercato del lavoro”.

