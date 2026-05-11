Puliamo il mondo, 150 studenti in campo per l’ambiente

Iacomelli: "Sostenere lo sforzo dei cittadini volontari è una prerogativa per noi irrinunciabile che tendiamo a valorizzare durante tutto l’arco dell’anno"

“Armati” di pinze, sacchi e tanto amore per l’ambiente e per la propria città saranno circa 150 i bambini che nei prossimi giorni si dedicheranno alla pulizia straordinaria e meticolosa di alcune aree verdi di Livorno. Si tratta degli allievi delle scuole elementari e medie degli Istituti comprensivi Carducci, Mazzini, Brin che, con il supporto di Aamps, Legambiente e del Comune di Livorno, si ritroveranno in alcuni luoghi pubblici tra i più frequentati dai livornesi per fornire un contributo personale al mantenimento della cura del tessuto urbano.

L’iniziativa si inserisce nel programma degli eventi che Legambiente dedica a “Puliamo il mondo”, la kermesse che in questo periodo interessa tutto il territorio nazionale e che rende protagonisti migliaia di volontari che si prodigano a favore dell’ambiente con gesti semplici e concreti.

Ecco il programma:

-mercoledì 13/05, dalle ore 10.30 alle 12.30, c/o il parco Azeglio Ciampi alla rotonda di Ardenza;

-martedì 19/5, dalle ore 10.00 alle 12.00 c/o il parco Villa Fabbricotti con ingresso da Piazza Matteotti;

-mercoledì 20/05 dalle ore 14.00 alle 16.00, c/o il parco “Masini” con ingresso da Via Derna;

“Sostenere lo sforzo dei cittadini volontari – commenta Aldo Iacomelli, Amministratore Unico AAMPS – è una prerogativa per noi irrinunciabile che tendiamo a valorizzare durante tutto l’arco dell’anno. Con il Comune di Livorno e Legambiente siamo costantemente in prima linea nelle attività di sensibilizzazione dei livornesi al mantenimento dell’igiene e del decoro della città. Il coinvolgimento delle nuove generazioni alle attività di ‘Puliamo il mondo” rappresenta il coronamento di un percorso più ampio che da settembre a luglio coinvolge migliaia di studenti e decine di insegnanti nella realizzazione di attività a favore dell’ambiente e, più nello specifico, al corretto conferimento dei rifiuti”. “A quattro anni dal recepimento della direttiva europea SUP (Single Use Plastics) che vieta il commercio di alcuni prodotti monouso – aggiunge Maurizio Giacobbe, Presidente del circolo Legambiente Livorno – in Italia gli imballaggi monouso sono il materiale più trovato in spiagge e parchi urbani, come conferma il nostro studio ‘Beach e Park Litter’. Per questo la campagna nazionale Puliamo il mondo costituisce un grande esempio di civiltà, contribuendo a pulire i nostri territori ma anche ad educare le nuove generazioni al rispetto del loro ambiente”.

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