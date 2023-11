Quasi 300 le donne accolte in un anno dall’ambulatorio ostetrico in via del Mare

Le ostetriche impegnate nell’ambulatorio di salute pelvi perineale sono Carlotta Errico, Giulia Benanti, Fulvia Chichizzola, Arianna Bernardini e Cecilia Leonardi

La direttrice delle Attività Consultoriali: "Un numero importante a dimostrazione del grande apprezzamento per la sinergia messa in campo con il personale ostetrico". Il primo contatto con l'ambulatorio, finalizzato alla rieducazione e al mantenimento della muscolatura del pavimento pelvico, avviene tramite mail dedicata [email protected] a cui poter scrivere per informazioni e appuntamenti

Nel suo primo anno di attività sono quasi 300 le donne livornesi che hanno usufruito dei servizi offerti dall’ambulatorio ostetrico di salute pelvi perineale al Consultorio Sud di via del Mare. “L’ambulatorio finalizzato alla rieducazione e al mantenimento della muscolatura del pavimento pelvico – spiega Rosa Maranto, direttrice UOC Attività Consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – ha immediatamente fatto registrare numeri importanti di attività a dimostrazione del grande apprezzamento per la sinergia messa in campo con il personale ostetrico. In questi dodici mesi sono state infatti ben 260 donne le donne accolte offrendo 68 sedute dedicate alle donne in gravidanza con percorsi di prevenzione, preparazione perineale al parto e rieducazione per problematiche emerse durante i mesi dell’attesa, ma anche altre 367 prestazioni a donne di tutte le fasce di età per disturbi del periodo del puerperio e problematiche pelviche quali incontinenza, prolasso, ipertono, dispareunia, vaginismo”. “La Casa della Salute di Via del Mare grazie anche ai servizi assicurati all’interno del Consultorio – conferma Cinzia Porrà, direttrice Zona Distretto Livornese – consolida il suo ruolo centrale all’interno dell’offerta sanitaria territoriale. Per questo ho accolto senza esitazione la richiesta di acquisizione di un nuovo sistema computerizzato per la riabilitazione del pavimento pelvico che permette servizi evoluti. Penso all’elettrostimolazione funzionale e antalgica o al cosiddetto biofeedback elettromiografico che consente alla paziente di ricevere un ritorno visivo immediato sull’attività dei muscoli del pavimento pelvico, fornendo così incentivo e conferma del corretto svolgimento delle contrazioni muscolari”. “Il successo di questo servizio nato dalla volontà di mettere a disposizione delle donne un percorso specifico – racconta Cinzia Luzi, direttrice UOC Assistenza Ostetrica – ci ha convinto anche dell’opportunità di realizzare corsi di formazione aziendale rivolti alle ostetriche consultoriali e ospedaliere in modo da aumentare le conoscenze e le competenze in ambito di educazione perineale, e proprio per far fonte alla crescente richiesta di accesso abbiamo deciso di aggiungere una ulteriore seduta settimanale”. “L’ambulatorio si rivolge alle gestanti e alle donne dopo il parto, ma non solo – dice Marzia Chellini, responsabile delle Ostetriche della Zona Livornese – riguarda anche le donne di tutte le età proponendo un programma di rieducazione e cura del perineo con l’insegnamento di esercizi specifici e un counseling dedicato ad interventi su aspetti importanti come alimentazione e postura. L’accesso avviene tramite offerta attiva rivolta alle puerpere, ma in generale alle donne che rientrano in una fascia di rischio alto per l’insorgenza di problematiche perineali in seguito al parto. L’ambulatorio è ubicato nei locali del Consultorio Sud in Via del Mare e il primo contatto avviene tramite una mail dedicata [email protected] a cui poter scrivere per informazioni e appuntamenti”.

