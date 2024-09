Raccolta di doni per Pediatria al centro trasfusionale: “I livornesi hanno un cuore d’oro”

Stamattina al centro trasfusionale dell'ospedale si è tenuta la seconda edizione di Dona il sorriso per raccogliere giocattoli e materiale scolastico da regalare ai piccoli pazienti di Pediatria. Il primario Danieli: "Giornate come questa sono molto importanti perché ci consentono di ricordare l'importanza della cultura della donazione, in particolare tra i giovani". Gli organizzatori Paolo e Irene: "Un grazie infinito a tutti i donatori"

“I livornesi hanno un cuore d’oro e anche in questa occasione lo stanno dimostrando”. A dirlo è la direttrice di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Elena Sardano, commentando l’evento Dona il sorriso che stamattina ha visto i donatori di sangue e plasma recarsi al centro trasfusionale con un dono (un giocattolo o materiale didattico) da regalare ai piccoli pazienti di Pediatria. L’ideatore dell’iniziativa è Paolo Iovino, donatore, dipendente di Autolinee Toscane, che insieme alla moglie Irene Pazzagli da 7 anni raccoglie e consegna doni a Pediatria e da 2 porta avanti Dona il sorriso. “Quello con Pediatria è un appuntamento che ripeto tre volte l’anno: a Pasqua, a luglio e a Natale. Tuttavia, quando ho capito che c’era bisogno di fare ancora di più per i piccoli pazienti ho pensato di aggiungere una quarta giornata coinvolgendo il centro trasfusionale e così è nata l’idea di Dona il sorriso. Ho scelto il giorno del mio compleanno, il 13 settembre, e per coinvolgere il maggior numero di persone ho invitato anche tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine. L’obiettivo di Dona il sorriso è duplice: raccogliere materiale ludico e scolastico e ripristinare le scorte estive, periodo di minor affluenza di donatori, di sacche di sangue e plasma”. “Quella di oggi è una iniziativa molto significativa – prosegue il primario di Pediatria Roberto Danieli – perché ci permette di ricordare l’importanza della cultura della donazione, in particolare tra i giovani, in un momento storico nel quale l’invecchiamento della popolazione purtroppo è un fattore. La nostra regione è considerata virtuosa, con 200mila donazioni l’anno, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Porteremo tutti i doni raccolti ai nostri piccoli pazienti trasferendo loro e alle famiglie questo messaggio”. “Abbiamo raccolto 50 sacche e diverse scatole di materiale didattico. Un grazie infinito – conclude Paolo – va a tutti, specialmente ai donatori e semplici cittadini; amici; colleghi di lavoro di Autolinee Toscane sede Livorno, in tanti accorsi a lasciare materiale anche senza donare sangue; a tutto il personale del centro trasfusionale; alla dott.ssa Elisa Virgilio; alla dott.ssa Elena Sardano, alla dott.ssa Eleonora Catarsi; al personale della pediatria; al dott. Roberto Danieli; alla dott.ssa Wust; agli amici della caserma dei pompieri per il materiale donato; alle gentilissime amiche Valeria e Simona; a Stella, amica da sempre, e presente a ogni evento; ad Alessandro, Enrico, Eralda, Fabrizio, Stefano, Matteo, Mirco, Maurizio e Eva, Luca e tanti altri e alla famiglia Pulidori”.

