Raccolte 45 tonnellate di aiuti con Dona la spesa

E’ il risultato totale della raccolta alimentare che sabato 12 ottobre ha coinvolto 96 supermercati di Unicoop Tirreno, 150 associazioni e migliaia di persone in tre regioni. 5 le tonnellate raccolte solo nei supermercati di Livorno. Tutti i dati

Sono oltre 45 le tonnellate (5 le tonnellate raccolte solo nei supermercati di Livorno) di cibo e prodotti per l’igiene personale e la casa raccolte sabato 12 ottobre in 96 supermercati Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria grazie a “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 18° anno ha mobilitato oltre mille soci dei comitati locali, i dipendenti dei negozi e 150 tra onlus e associazioni territoriali.

I prodotti raccolti (soprattutto pasta, riso, latte, passata di pomodoro, legumi) sono stati consegnati alle associazioni di volontariato che li daranno alle persone bisognose e li useranno per preparare pasti alle mense, nelle case famiglia e presso gli empori della solidarietà gestiti dalle onlus sui territori. “Questo risultato dimostra che uniti possiamo fare la differenza nella vita di chi vive momenti di fragilità – dichiara Matteo Dorelli, responsabile Politiche Sociali di Unicoop Tirreno – Ogni donazione raccolta, anche solo un pacco di pasta, dimostra la sensibilità delle persone verso la propria comunità. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e aiutato nella colletta dando modo alla Cooperativa di fare la sua parte nel contrastare la povertà e il disagio di persone e famiglie”.

