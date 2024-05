(1) Allegati (1) I DATI

Raccolte 46 tonnellate di aiuti con Dona la spesa

I prodotti raccolti (soprattutto pasta, riso, latte, passata di pomodoro, legumi) sono stati consegnati da Unicoop Tirreno alle associazioni di volontariato che li useranno per preparare pasti per le persone bisognose alle mense, nelle case famiglia e negli empori della solidarietà gestiti dalle onlus sui territori

Sono 46 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la casa raccolte sabato 18 maggio in 96 supermercati Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria grazie a “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 17° anno ha mobilitato oltre mille soci dei comitati locali, i dipendenti dei negozi e 150 tra onlus e associazioni territoriali. I prodotti raccolti (soprattutto pasta, riso, latte, passata di pomodoro, legumi) sono stati consegnati alle associazioni di volontariato che li daranno alle persone bisognose e li useranno per preparare pasti alle mense, nelle case famiglia e presso gli empori della solidarietà gestiti dalle onlus sui territori.

