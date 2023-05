Raccolte 50 tonnellate di solidarietà con Dona la spesa

Nella foto la colletta a Rosignano; è possibile aprire l'allegato con il dettaglio dei kg raccolti cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Solo a Livorno città, grazie alla grande raccolta alimentare di Unicoop Tirreno, più di 5 tonnellate. I prodotti (in testa c’è la pasta, in tutti i vari formati) sono stati consegnati alle associazioni territoriali che li distribuiranno alle persone

Sono quasi 50 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la casa raccolte sabato 13 maggio in 96 supermercati Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria grazie a “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 16° anno ha mobilitato oltre mille soci dei comitati locali, i dipendenti dei negozi e 150 tra onlus e associazioni territoriali. I prodotti raccolti (in testa c’è la pasta, in tutti i vari formati) sono stati consegnati alle associazioni territoriali che li distribuiranno alle persone e li useranno per le mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà da loro gestiti. Solo a Livorno città sono state raccolte più di 5 tonnellate (5.358 kg).

