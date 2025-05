Realizzata la nuova area giochi del parco Baden Powell a Corea

La nuova area giochi del parco “Baden Powell” in via Fratelli Gigli nel quartiere di Corea è pronta e sarà a disposizione dei bambini da giovedì 29 maggio alle ore 9.00. L’apertura avviene in seguito dell’ultimazione di una porzione dei lavori per la riqualificazione e ampliamento del parco nel quartiere di Corea. Lo spazio è stato realizzato dopo aver smontato ed eliminato le piccole aree gioco esistenti. E’ stata creata un’ampia area giochi della superficie di circa 475 metri quadri con attrezzature inclusive e fruibili da bambini di varie fasce di età: altalene con cestone, giostre, pannelli ludici, giochi a molla e giochi composti e integrati. Al fine di consentire una piena ed autonoma accessibilità, l’area giochi è dotata di un’ampia e continua superficie antitrauma in gomma su cui sono state realizzate scritte e grafiche evocative del contesto di riferimento e che ricordano un’ambientazione “urban”. Un progetto pensato per offrire ai bambini di tutte le età e alle famiglie un luogo sicuro, inclusivo e stimolante dove giocare, crescere e socializzare. Con questa nuova area giochi l’Amministrazione Comunale restituisce ai cittadini uno spazio di qualità, dove i più piccoli e i ragazzi possono divertirsi in sicurezza e le famiglie ritrovarsi all’aria aperta. Prossimamente, il parco verrà completato con la realizzazione di un’area attrezzata a “servizi” per il parco, posta lungo il margine settentrionale della piazza alberata di ingresso, dove verranno installati il monoblocco destinato alla realizzazione di un servizio igienico pubblico autopulente e un monoblocco prefabbricato destinato ad ospitare un piccolo punto di ristoro e somministrazione.

